Colón perdió con Defensa y Justicia y vuelve a pensar en Ricardo Zielinski

En el último partido como local, Colón perdió con Defensa y Justicia este martes como cierre de la fecha 26 de la Liga Profesional. Luego del triunfo del Halcón por 2 a 1 en Santa Fe, el club quiere contratar a Ricardo Zielinski como director técnico y sueña con retener a Luis Rodríguez.

El “Pulga” marcó el único tanto de penal para el Negro y la hinchada se rindió a sus pies ante la posibilidad de no volver a verlo con la camiseta del equipo. El delantero decidió irse después del apriete de la barra brava, pero la comisión directiva pretende que convencerlo para que se quede.

Colón arrancó perdiendo por un gol de Gabriel Alanís y empató desde los doce pasos, pero Paolo Goltz metió la pelota en su arco poco después. Después de esa jugada, Defensa y Justicia supo conservar la ventaja y mantiene chances de clasificarse a la Copa Libertadores.

Derrotado por el Halcón, al equipo de Marcelo Saralegui sólo le queda visitar a Rosario Central para terminar un año pésimo. Si bien el uruguayo tuvo un arranque inmejorable, su continuidad en 2023 está lejos de ser cosa juzgada.

El plan Zielinski de Colón para que siga “Pulga” Rodríguez

De cara al próximo torneo de Primera División, el presidente de Colón, José Vignatti, viajó a Buenos Aires para reunirse con Ricardo Zielinski. La oferta no sólo apunta a conseguir un entrenador que hace tiempo le interesa al club, sino también a evitar la partida de una de las figuras sabaleras.

Dado que el “Ruso” dirigió al “Pulga” Rodríguez en Atlético Tucumán, en el Sabalero creen que su incorporación puede ser la llave para que el delantero se quede en Santa Fe. Por lo pronto, el futbolista está abocado a cuidar a su León, su tercer hijo recién nacido, y no dio señales de continuidad.

Síntesis del partido de Colón y Defensa y Justicia

Colón: Ignacio Chicco; Gian Nardelli, Lucas Acevedo, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Santiago Pierotti, Baldomero Perlaza, Leonel Picco y Cristian Bernardi; Luis Miguel Rodríguez y Ramón Ábila. DT: Marcelo Saralegui.

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Nicolás Tripichio, Nazareno Colombo, Nicolás Zalazar y Alexis Soto; Julián López, Kevin Gutiérrez; Cristian Ortiz, Gabriel Alanís y Gastón Togni; y Nicolás Fernández. DT: Julio Vaccari.

Goles en el primer tiempo: 4m Gabriel Alanís (DyJ), 9m Luis Rodríguez, de penal (C) y 16m Paolo Goltz (C), en contra.

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Lucas Souto por Ortiz (DyJ); 15m Juan Alvarez por Pierotti (C) y Eric Meza por Nardelli (C); 31m Andrés Rios por N. Fernandez /DyJ) y Fabricio Dominguez por Alanis (DyJ); 32m Julian Chicco por Picco (C) y Facundo Taborda por Perlaza (C); 41m Francisco Marco por Gutierrez (DyJ);45+3m. Brahian Cuello por Togni (DyJ) y Natanael Troncoso por Luis Rodriguez (C).

Árbitro: Andrés Merlos.

Cancha: Colón (Santa Fe).