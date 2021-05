El técnico de Colón, Eduardo Domínguez, dijo que el clásico con Unión lo vive “con naturalidad y tranquilidad”, y admitió que no tiene muy visto a su máximo rival: “Sé que está en formación”.

“En principio vivimos la previa al clásico con naturalidad. Sabemos lo que representa para el hincha, porque nos los hacen vivir todo el tiempo. Así que es una semana que se vive con otro sentimiento, por lo que se juega en la ciudad. De igual modo, lo tomamos con la tranquilidad de siempre”, dijo Domínguez a LT9.

Colón perdió 1 a 0 con Unión en el clásico santafesino por la fecha 9 de la Superliga el 6 de octubre de 2019. (@colonoficial) TW / @colonoficial

El DT reconoció que la experiencia de sus jugadores ayuda y mucho porque han vivido muchos de estos duelos. Sin embargo admitió que todavía no están del todo focalizados en el rival. “Recién estamos comenzamos a analizarlo. No lo tengo muy visto. Sé que está en formación. No vi muchos partidos de Unión, porque estamos muy metidos en nuestro equipo. Entendemos que es un plantel joven y está en un proceso de formación. Tenemos que hacernos fuertes en nuestro juego y con nuestras armas”, sostuvo.

“Los clásicos se juegan y son diferentes, pero la diferencia se hace en lo mental y pensamos que estamos bien parados para alcanzar la victoria. Pero no deja de ser un partido de fútbol. Hay un montón de otras cuestiones en juego”, manifestó.

Por último, el técnico destacó que el equipo logró un buen colchón de puntos para los promedios, pero consideró que la parte importante del torneo arranca dentro de dos semanas. “En el medio está el Clásico y lo queremos ganar, pero lo relevante es dentro de dos semanas”, cerró.