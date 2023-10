Alejandra Oliveras se puso a la par del “hermano menor de Iván Drago” para entrenar

No importa adónde la inviten, Alejandra Oliveras siempre tiene tiempo para hacer ejercicio y promover el cuidado de la salud online. Durante su estadía en San Carlos de Bariloche, la exboxeadora se cruzó con el “hermano menor de Iván Drago” y tuvieron una charla que tuvo gran repercusión a partir del video que grabaron.

Aunque tenía otras actividades en agenda, “Locomotora” salió a correr por la ciudad rionegrina. “Pedí una hora para mí”, enfatizó en cuanto a la prioridad que le da a su rutina física.

Durante la recorrida frente al lago Nahuel Huapi, Oliveras decidió compartir su conversación motivadora con un atleta joven. A la hora de presentarlo, lo bautizó como el famoso rival de Sylvester Stallone en “Rocky IV”.

“Sin salud no somos nada”, sentenció la excampeona mundial de boxeo. Mientras iba trotando con su nuevo compañero de ejercicio, afirmó que el dinero, el trabajo y el amor no sirven si una persona no está sana.

El día anterior, “Locomotora” protagonizó otro encuentro más divertido con un grupo de estudiantes en viaje de egresados. Los chicos se acercaron a saludarla y ella les propuso sacarse una foto juntos. Sin embargo, antes les preguntó: “¿Entrenan?”.

¿Quién es Máximo, el atleta que acompañó a Alejandra Oliveras en Bariloche?

“Tengo 21 años y entreno desde los 13, siempre rebuscándomela en casa”, afirmó Máximo. Así comenzó la conversación con Alejandra Oliveras mientras recorrían la costa del lago Nahuel Huapi en San Carlos de Bariloche.

El joven al que “Locomotora” comparó con Dolph Lundgren iba trotando al sol con el torso desnudo. En ese momento remarcó: “La salud es un pilar fundamental de la vida. Lamentablemente, en la escuela no se enseña”.

A la hora de pensar en el cuidado corporal, Máximo argumentó que “no importa la genética” ni “los recursos” materiales. “Si tenés la mentalidad, podés conseguir cualquier cambio físico”, aseveró.

El corredor coincidió con Oliveras en la importancia de los “hábitos diarios” ligados a la salud. “Siempre tenés que tener un tiempo para vos. Si no, no te auto respetás”, explicó.