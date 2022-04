El gol de Santiago Pierotti a Rosario Central, tras un error garrafal del arquero Gaspar Servio, hizo acordar a uno muy parecido que le había anotado Colón a Racing, pero en 2008 y por obra de Esteban Fuertes.

En aquella ocasión fue Pablo Migliore el que sacó apurado desde el arco y su tiro dio en la cabeza del Bichi, para meterse en el arco. Ese día el goleador sabalero metería dos tantos. Tras el encuentro, declaró que en realidad pensó que le habían tirado un proyectil en la cabeza.

“Cuando había ido cerca del córner me habían tirado una zapatilla. Todo el partido me putearon y entonces cuando algo me golpeó en la cabeza nunca pensé que era la pelota”, señaló años después a ESPN. “Lo grité como un loco por todo lo que me putearon”, agregó.

El desafortunado Migliore declararía: “Tengo que asumir lo que me toca. Ni la semana pasada era un fenómeno ni hoy soy el peor. Yo apunté a Pablo Caballero, pero me resbalo con el pie izquierdo. No la agarro de lleno y por eso no tomó altura”, explicó.

Esta vez el error fue de Servio, pero lejos de admitirlo en el partido, se la agarró con el árbitro y le pidió que cobrara falta.