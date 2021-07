En el marco de la disputa que se generó luego de que Agustín Rossi, actual ministro de Defensa de la Nación, se presentara en una lista para las elecciones próximas por el Frente de Todos en la provincia de Santa Fe, el funcionario confirmó no solo que no se bajará de su candidatura, sino lanzó contundentes frases hacia Omar Perotti, Gobernador de la provincia.

“A mí no me consta que Cristina haya acordado con Perotti, pero si eso fuese así tampoco me modifica lo que yo pienso sobre Cristina, sobre su liderazgo”, comentó Rossi en diálogo “Con Vos”. Y agregó: “No modifica mi adscripción a su sistema de pensamiento o sus ideas, porque la realidad es que nunca me acerqué al kirchnerismo por ver cómo se arma una lista en un determinado distrito sino por el sistema de ideas, las formas o el planteo político que tuvieron (el ex presidente) Néstor (Kirchner) y Cristina”.

Agustín Rossi sobre su candidatura

No obstante, sobre su candidatura, el funcionario reveló por qué tomó la decisión: “Durante este año empecé a ver cosas en el gobierno de la provincia de Santa Fe que no era que me prendían una luz roja, pero sí me prendían una luz amarilla que después se fue transformando en naranja”.

Agustín Rossi (Crónica) (Crónica)

“Eso me llevó claramente a tomar la decisión de participar. Hay una intención del gobernador (Omar Perotti), al cual nosotros apoyamos enfáticamente para que gane las elecciones en el año 2019, de ir acercándose al modelo Córdoba”, argumentó.

Para dar más detalles de su objetivo, explicó: “El modelo Córdoba tiene distancias con las políticas del Gobierno nacional, y como consecuencia, hay un peronismo, un Partido Justicialista, alejado del Frente de Todos o por fuera del Frente de Todos”. “No creo que ese sea el mejor camino para Santa Fe, porque es una provincia que tiene muchísimos problemas y necesita del trabajo conjunto de todos”, consideró Rossi.

Sobre la política interna de la provincia, el funcionario resaltó que se trata de una tierra en la que no existe el diálogo: “Hacia adentro, es una provincia que no tiene diálogo. No tiene diálogo entre el oficialismo y la oposición, no tiene diálogo dentro del mismo oficialismo porque está muy encerrado en sí mismo el gobierno provincial. Hacia afuera es imposible imaginar la resolución de los problemas de los santafesinos si no es con un ida y vuelta constante con las políticas nacionales”.

Por último, agregó: “Cuando se dio todo el proceso, fuimos perfilando una lista con actores que comparten esta idea, con un sector que lidera la vicegobernadora Alejandra Rodenas (su compañera de fórmula) y otros movimientos. Presentamos una lista para dar este debate”.

¿Quién reemplazaría a Agustín Rossi en su cargo de Ministro de Defensa?

Hasta el momento, Rossi continúa siendo Ministro de Defensa, pero al presentarse en una lista, se verá obligado a dejar su cargo Nacional. Ante esta decisión, ya se sospecha de cuatro nombres que podrían reemplazarlo. Se trata de Sabina Frederic, Daniel Scioli, Gustavo Beliz y Germán Montenegro, aunque la decisión no se tomaría hasta que el presidente regrese de Perú, de donde salió esta tarde rumbo a Argentina.