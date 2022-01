San Rafael fue el municipio del sur que llegó a las eliminatorias de la Chapacup 2022, tras ser eliminados los departamentos de General Alvear y Malargüe. Con más de 1 mil comentarios y 10.000 interacciones en la batalla de la publicación, el municipio sanrafaelino no logró clasificar para los octavos de finales.

La consigna para poder votar era darle me gusta o me encanta, dependiendo del municipio que apoyaras. También la idea era comentar, muchos usaron el ingenio y crearon memes, aunque muchos no entendieron la consigna y ponían fotos originales del departamento. Recordemos que esta página se dedica a reírse de las cosas que hacemos típicamente los mendocinos o como lo decimos, pero en esta oportunidad el enfrentamiento era entre los ciudadanos de los diferentes municipios.

Los memes más destacados

San Rafael tiene muchos lugares fotografiables y turísticos, pero publicación pedía captar a la gente con imágenes de otros lados para hacer reír y que así los votaran. El primer caso fue “Vista nocturna del Puente Nuevo, ingresando a San Rafael por los Carolinos”. Claramente no es la foto original, pero si llamó mucho la atención la comparación.

Memes de San Rafael Foto: Facebook Chapanay City

Luego, apareció un usuario que dijo “Lo único bueno que tiene Maipú es Enzo Pérez, lo demás es horrible” y adjunto una postal de uno de los lugares más turísticos del departamento

Memes de San Rafael Foto: Facebook Chapanay City

Siguiendo con la temática del fútbol, no faltaron los montajes con el astro futbolístico Lio Messi junto a su familia en la reconocida foto en la pileta que se posteo hace un tiempo. El usuario comentó junto a su collage “A los sanrafaelinos no nos hace falta hacer memes de paisajes, porque los tenemos! Pero aun así ahí va uno de Messi cuando visitó El Vidalino”.

Memes de San Rafael Foto: Facebook Chapanay City

Una de las páginas conocidas de San Rafael, en cuanto a humor, hizo su aporte con un meme de Homero Simpson haciendo alusión a que el departamento es independiente de Mendoza.

Memes de San Rafael Foto: Facebook Chapanay City

Pese a los muchos intentos de varios usuarios de Facebook, San Rafael perdió la clasificación contra Maipú con un puntaje de 5,8 mil “me encanta” (emoji para votar al municipio maipucino) a 4,9 mil “me gustas” (emoji puesto para votar por el departamento del sur).