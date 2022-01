Chapanay City es una página que se dedica que mostrar contenido graciosos de diferentes partes de la provincia. En esta ocasión esta realizando una competencia virtual entre departamentos de Mendoza. La última que hizo fue enfrentar a Las Heras y Tunuyán.

En el marco de la competencia virtual entre departamentos el sitio web de entretenimiento planteó el enfrentamiento entre las dos comunas. El desafío es el que mayores reacciones tenga por Facebook gana. Hasta el momento el ganador es Las Heras.

La publicación creada por la página tiene más de 16 mil reacciones, entre me gustas, me encanta y me divierte. Más allá del alcance que tuvo los residentes de cada zona crearon memes de su departamento, pero sin dudas los que se destacaron fueron los de la comuna de Las Heras.

Memes de Las Heras

Las imagenes hacen referencia a lugares del departamento y las personas que publicaban posteaban fotos que no eran reales para querer ganar votos para la competencia. Uno de los ejemplos es una foto de Venecia, en Europa que la compararon con el zanjón de los Ciruelos. Otra es una imagen del obelisco de París, donde uno de los internautas describió como “nuestro querido obelisco del campo histórico de Las Heras”.

Memes de Las Heras publicados en el sitio web. Foto: Facebook

Memes de Las Heras publicados en el sitio web. Foto: Facebook

Otros de los memes destacados del departamento fueron uno donde aparecen “Papito Barloa” y el boxeador Pablo Chacón. En la publicación que subió este lasherino se ve que es una imagen montada de estas personas sobre una imagen de Los Simpson. En el texto escribió “Las Heras tienen próceres”.

Memes de Las Heras publicados en el sitio web. Foto: Facebook

Las imagenes son en su mayoría sacadas de la serie de televisión Yanque. Otras imagenes muestran murales y costumbres de los residentes del departamento como caminar por la calle en una recontextualización.

Memes de Las Heras publicados en el sitio web. Foto: Face

A modo de burla muchas de las personas que participaron de la competencia virtual crearon memes divertidos sobre Tunuyán. En la mayoría de ellos toman como referencia de burla a las manzanas que son tan características del departamento con el que se enfrentaba.

Memes de Las Heras publicados en el sitio web. Foto: Facebook

Por otro lado, el sitio de entretenimiento se equivocó en poner una de las letras en la publicación y quedó “Tunyán” en lugar de “Tunuyán” y eso desató otros memes de risa.