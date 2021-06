La falta de gas natural se hizo patente una vez más en el sur mendocino. Ante la ola de frío que tiene sumido a General Alvear y San Rafael, el Enargas volvió a restringir el expendio de Gas Natural Comprimido y también el gas de uso industrial.

Todo el fluido disponible debe ser destinado a los usuarios residenciales para calefaccionar.

La medida rige hsta las 23 y es por 24 horas pero no se descarta que el sábado se vuelva a repetir ya que el pronóstico anticipa que continuará el frío. Igualmente la disposición será analizada cada día.

“Volvemos a las restricciones en un invierno. Cortaron todo el gas ya sea para vehículos o industrial. Al mediodía se cayó la presión”, comentó un estacionero.

“El problema es que continuamos con un gasoducto chico (el que viene desde La Mora al este de Alvear por la ruta 188), Alvear no tiene faltante pero no alcanza el gas disponible para abastecer al departamento junto con San Rafael. Se cortó hasta las 23. Todo está cortado y lo único disponible es para las casas”, agregó el vendedor de GNC.

El jueves se inició el corte de expendio en el GNC a partir de las tres de la tarde hasta las once de la noche. En cambio este viernes la comunicación llegó poco antes del mediodía.

Para este viernes el Enargas dispuso que la restricción en el uso del gas natural para vehículos e industrial comience a las 12 y se extienda hasta las 23.