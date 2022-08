Francisco Escudero no se guardó nada antes de su próxima presentación en La Voz Argentina

Cuando comenzó el 2022 Francisco Escudero nunca imaginó que su vida, y en particular su carrera musical, ingresaría en una espiral que parece no tener fin y con un aditamento especial, siempre de manera ascendente.

Desde el casting que realizó el 25 en enero en Mendoza hasta la actualidad, el sanrafaelino se convirtió a los ojos, primero de músicos consagrado como Soledad, Ricardo Montaner, Lali y Mau y Ricky, y ahora de todo el país, en una impactante y a la vez grata revelación.

Tras aquella audición a ciegas en la que interpretó “Soltar” de Dante Spinetta, Francisco fue escalando dentro de La Voz Argentina y hoy está instalado en Buenos Aires y a la espera de una nueva aparición en la pantalla de TELEFE en lo que serán los vivos. La presentación del sanrafealino puede ser entre domingo y martes.

Francisco Escudero, el sanrafaelino que causó sensación en La Voz Argentina. Foto: Gentileza Evelyn Buffa

En esta etapa, el acompañamiento de la gente con el voto será vital para el futuro del único mendocino que aún continúa en el reality musical más famoso de Argentina.

Estas vivencias del joven músico de 25 años eran en su etapa adolescente un sueño pero al mismo tiempo son parte de una carrera musical y profesional que supo forjarse desde la adolescencia cuando eligió una secundaria con orientación musical.

“Es la mejor decisión que pude haber tomado”, dijo Francisco sin un ápice de duda.

¿Tenías predilección por algún género en particular?

En realidad no. En mi casa se escuchaba música latina, lo normal y de a poco fui descubriendo. Me gustaba mucho Coldplay y también el rock pesado. Es más con compañeros del curso hicimos una banda y hacíamos cover de Metálica.

¿Porqué decidiste hacer el casting?

José es un amigo que hacía tiempo me insistía a que me presentara pero no era mi objetivo, no quería tanta exposición, buscaba algo más tranquilo. Cuando empezó el 2022, como todo años, uno parece que cambia el chip y decidió tomar otros desafíos, crecer, hacer algo distintos y justamente fue él quien me avisó del casting, el día, todo.

¿Cómo fue esa presentación?

Viaje desde San Rafael a Mendoza a las tres de la mañana y volví a las once de la noche, fue agotador. Cuando llegué allá y eso que era uno de los primeros terminé con un cartel que decía participante 6.074.

Al ver a tantas personas fue como una liberación, uno se tranquiliza y dice será lo que será. Después de hacer la presentación me pidieron una prueba de cámara y ahí terminó todo.

Fueron varios meses hasta que me llamaron y me confirmaron. En medio renuncié a mi trabajo en el hotel después de cinco años y me arriesgué.

Ahora estoy acá en Buenos Aires y la verdad es que es así como tenía temor al principio porque uno no conoce este mundo, estás lejos de casa, solo, también puedo decir que no se compara a nada de lo que haya vivido antes. Es impresionante.

¿Cómo viviste esa audición a ciegas?

Llevo 12 años con la música pero ese momento hoy puedo decir que pasó muy rápido y del que menos me acuerdo.

Francisco Escudero luego de la audición a ciegas. Foto: Telefe

Fueron tantos nervios, adrenalina, temor y emoción que es imposible describirlo.

Ahora pienso porque no vine antes. Igualmente estoy convencido que fue el momento justo.

¿Y cómo es tu vida ahora?

No puedo creer que ya se va agosto. Lo rápido que pasó todo.

Hay momento de esperar mucho y otros en los que le intento sacar mucho provecho, cuando estoy en los ensayos pero siempre trato de disfrutar y de aprender en todo momento.

Cuando vamos al canal son jornada en las que empezamos temprano y llegamos a la noche para cenar y acostarnos.

En los días libres trato de relajarme acá en el hotel y también lo aprovecho para ensayar.

¿Cómo son Mau y Ricky?

Son muy cálidos en el trato y unos artistas increíbles. Los observo con mucha atención, aprendo mucho y ellos son muy dispuestos a transmitir lo que saben, a dar consejos.

Aprendo mucho y lo disfruto.

Francisco Escudero fue el favorito de Mau y Ricky y sigue en La Voz Argentina. Foto: Telefe

¿Y el resto del jurado?

Son todos muy agradables. En general todos son muy amables y bien predispuestos.

¿Recibís muchos mensajes, como es el trato de la gente, tener tanta exposición?

Todo fue gradual, pero si puedo decir que antes tenía un mensaje y ahora pasa un rato y me encuentro con 100 mensajes en el teléfono, en la cuenta de Instagram.

Es realmente increíble, además tantos mensajes de cariño y apoyo de gente que no conocés, es muy loco esto. Realmente estoy muy agradecido con tanto cariño de la gente.

Subo historias a Instagram y al instante hay un montos de mensajes. Esto no lo había vivido.

¿Estás muy activo con las redes sociales?

Trato de contestar todos los mensajes. Es más me preguntan cómo hacer para votar y les voy indicando. Respondo todo y el que quiera hacerme una consulta que la haga. Apenas me hago un tiempo, contesto.

¿Todo es por tu hijo?

Tengo muy buena relación con la mamá de Benjamín pero la distancia es una espina muy grande. Al estar en Bolivia pocas veces lo puedo ver.

Espero tener la posibilidad de cambiar eso, de poder verlo más seguido, tomar más contacto con él.

Si bien hablamos por video llamadas nada hay como abrazar a tu hijo.

Quiero interactuar más con él, reforzar el vínculo que es muy importante y por sobre todo que esté bien y feliz.

Francisco Escudero fue el favorito de sus coaches en los Play Off y sigue en La Voz Argentina. Foto: Telefe

¿Estás solo?

Está mi familia pero además estoy con Evelyn, ella es mi novia, mi apoyo en todo momento, siempre está, me aguanta y compartimos todo.

Es más, ella estudio música y me ayuda mucho, me aconseja y se que no me va a endulzar sino que me dice lo que necesito. Está conmigo más que nunca.

¿Qué esperás o deseas de tu próxima presentación?

Yo siempre disfruté la música y lo sigo haciendo pero en este caso quiero que la gente disfrute, que les llegue el sentimiento que les quiero transmitir.