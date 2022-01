Los malargüinos están furiosos con la sola posibilidad que no se construya la presa Portezuelo del Viento y lanzaron un plan de lucha y a la vez reclamo que incluye cortes de ruta que impidan las operaciones petroleras y gasiferas y como punto más álgido no dudaron en plantear la separación total de Malargüe de Mendoza.

Como primera medida este lunes van a salir a buscar firmas para elevar un petitorio a Casa de Gobierno exigiendo que el gobernador Rodolfo Suárez viaje al departamento sureño a dar explicaciones.

Las pretensiones de los malargüinos quedaron expuestas en las actas en la Cámara de Comercio y estuvo avalado por los integrantes de la entidad empresaria y dirigentes políticos y vecinos.

En Mendoza ya se habla de un plan B en caso de que laudo presidencial no resulte beneficioso para Mendoza y se frene el proceso licitatorio para la construcción de Portezuelo del Viento.

La intención sería destinar los 1.023 millones de dólares a distintas obras hídricas y también de saneamiento.

Mientas la alternativa cobra cada vez mayor fuerza, el viernes se realizó una reunión ampliada convocada por la Cámara de Comercio de Malargüe. Los temas que pusieron sobre la mesa fueron la construcción de la presa y además la ruta 40 sur.

“No estamos ni a favor ni en contra del gobierno nacional o provincial, estamos solamente a favor de Malargüe. Si esto no lo peleamos entre todos no lo tendremos. Estamos convocando a manifestarnos por Portezuelo del Viento y también la ruta 40 sur, que también hemos escuchado que no se concretaría en el corto plazo”, dijo Gustavo Miras, presidente de la entidad empresaria.

Gustavo Miras, presidente de la Cámara de Comercio malargüina. Foto: Eduardo Araujo

Además de los itnegrantes de la institución empresaria asitió a la reunión el presidente del Concejo Deliberante, Martín Palma, (que está a cargo de la Comuna porque al intendente Juan Ojeda le dio coronavirus) concejales, la senadora provincial Rosa Quiroga, representantes de la UCR, el PJ y el PRO, también el Movimiento Popular Malargüino, Partido Federal, Partido de los jubilados y el Partido Demócrata. Además hubo una amplia presencia de vecinos.

De la convocatoria surgió la iniciativa de juntar firmas a partir de este lunes 10 para invitar al gobernador Suárez a que concurra al departamento y brinde detalles sobre la situación.

Además plantearon la realización de una masiva movilización para defender y a la vez reclamar por la concreción de la mega obra hídrica y también la pavimentación definitiva de la ruta 40 hacia el sur.

El MalargüeExit

En caso de no encontrar respuestas satisfactorias están dispuestos a iniciar un plan de lucha progresivo pero también más agresivo.

Primero iniciarían con cortes de ruta “que impidan el tránsito de los camiones que trasladan el gas extraído de la cuenca departamental, para consumo de centrales térmicas en norte provincial.

En el acta que quedó en la Cámara de Comercio dejaron por sentado que también están dispuestos a impedir la extracción hidrocarburíferas en los yacimientos emplazados en de Malargüe.

El aspecto más sobresaliente del grito de guerra que lanzaron los malargüinos es cuando aseguraron que no tienen problemas en iniciar “el proceso de separación del departamento de la actual provincia de Mendoza, por no ser considerado por el resto de los mendocinos a la hora de fijar políticas de desarrollo económico para el desarrollo de una vida digna a quienes habitamos este suelo”.