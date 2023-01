Alberto Fernández en La Pampa volvió a apuntar contra Rodolfo Suárez por Portezuelo del Viento

Después de estar en suelo mendocino, Alberto Fernández viajó a La Pampa para recorrer obras junto al gobernador Sergio Ziliotto, pero en su discurso hizo mención al laudo por Portezuelo del Viento y a la ausencia del Gobernador de Mendoza en su visita a la provincia.

Qué dijo Alberto Fernández por la negativa de Rodolfo Suárez de no acompañarlo en Mendoza

Respecto del desplante de Suárez en Mendoza, el Presidente consideró que “se equivoca el gobernador (por Suárez), igualmente quiero aclarar que no es que no me recibió, sino que él sí estuvo invitado a participar y no lo hizo”, dijo, según información de diario La Arena de La Pampa.

No obstante, agregó que “lo importante es que el Estado nacional lleva invertidos $96.000 millones en Mendoza y la obra que inauguramos es una de las cinco plantas más grandes del país, que va a beneficiar a 350 mil mendocinos y que permitirá regar cuatro mil hectáreas justamente en una provincia que tiene problemas con el agua”.

Por otro lado, se explayó sobre su postura en el laudo presidencial por Portezuelo del Viento, al manifestar que “allí lo que se les dice a las provincias que componen la cuenca es que cumplan con los estudios de impacto ambiental”.

“El Gobernador se enoja mucho conmigo, pero hay que recordar que quien me precedió en el cargo (por Mauricio Macri) dijo que se debía hacer un estudio de impacto ambiental y eso nunca se cumplió, con lo cual Suárez debería enojarse con su compañero de fuerza política”, manifestó.

Además, Fernández insistió en que la actitud de Suárez “no es una buena práctica de la política” y lamentó que “haya habido alguien que quizás lo confundió o no sé por qué siempre he tenido muy buen trato con el gobernador. Por eso, lamento profundamente que esa idea de despotricar contra el Estado nacional sea tomada por algunos porque piensan que así les rinde internamente, no creo que sea una buena práctica de la política”.

Rodolfo Suárez sostuvo que Alberto Fernández lo “destrató”

“Uno no puede agachar la cabeza ante todo”, consideró de forma contundente Suárez a Radio Con Vos, y fundamentó su ausencia al indicar que fue una forma de manifestar su enojo por la “paralización de Portezuelo del Viento”.

En este sentido, indicó que el laudo realizado en contra de la provincia por el Presidente fue para “congraciarse con La Pampa”, pero también sostuvo que no fue incluso invitado para las actividades.

“Nunca me llamó nadie de Presidencia para decirme que venía el Presidente, entonces también ante este destrato uno tiene que tener dignidad”.

Por otro lado, volvió a hablar de la represa hidroeléctrica, al señalar que se trata de “un sueño largamente anhelado” por los mendocinos, y recordó que la licitación había estado “a punto de adjudicarse”, además de los estudios que “habían sido aprobados por el comité ejecutivo” del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco).

“El Presidente, ante un pedido de La Pampa, que se opone a todo lo que quiere hacer Mendoza históricamente, dijo que había que hacer un nuevo estudio de impacto ambiental”. En tanto, aclaró que fue prácticamente decir que no a Mendoza, ya que al necesitar un voto unánime del Consejo de Gobernadores, se sabía que La Pampa “nunca va a decir que sí”.

En tanto, sobre un posible riesgo para el abastecimiento hídrico, como plantea La Pampa, señaló que la provincia vecina “piensa eso con todas las obras hidroeléctricas que hace San Juan, que hacemos nosotros”, y añadió que “hay una escasez de agua, pero cuando hay escasez de agua lo que hay que hacer es acumularla”.