Crisis de los neumáticos: el sur mendocino no escapa al conflicto y temen por el desabastecimiento

El conflicto entre el sector sindical y los fabricantes de neumáticos que ya lleva cinco meses mantiene en vilo a la Argentina y el sur mendocino no escapa a los problemas que ocasiona el cese de actividades de las empresas productoras y el temor por el desabastecimiento está a flor de piel.

La crisis afecta a toda la cadena y así como las automotrices (Ford y Toyota) suspendieron las actividades por la falta de cubiertas, tampoco hay insumos para reparación de neumáticos.

“Como empresa estamos sintiendo mucho la falta de neumáticos”, dijo Martín Carbó representante de Pirelli en San Rafael.

“Es un hecho insólito”, agregó Alberto De Antonio propietario de Neumáticos Valle Grande en General Alvear.

La crisis de los neumáticos en el sur mendocino

Martín Carbó confirmó que en el departamento “se da la misma situación que a nivel país, con faltante de neumáticos e incluso de insumos para la reconstrucción”, dijo y a continuación aseguró que desde hace tiempo solo recibén “el 10% de lo que solicitamos”, manifestó en declaraciones a LV4 Radio San Rafael.

“Nuestro rubro que tiene que ver más con lo industrial, que son camiones y máquinas agrícolas lo que hace rato que se ve afectado. Nuestro fuerte es la reconstrucción de neumáticos debido al faltante y en lo que respecta a la venta de neumáticos nuevos, es un rubro que está totalmente fundido”, remarcó Carbó.

“Hace años que no entra la cantidad de neumáticos que necesitamos, no podemos surtir a nuestros clientes como quisiéramos y obviamente los precios se han disparado y nada funciona como debería”, redondeó.

En cuanto a los insumos para la construcción de neumáticos, Carbó recordó que “son 100% importados y si bien Fate hace algo de producción nacional, depende de la importación del caucho”.

Un conflicto histórico que producirá desabastecimiento

En Alvear el empresario Alberto De Antonio aseguró que “verdaderamente esto es histórico e insólito nunca se ha presentado una situación de este porte”.

“Según los especialistas podemos tener una falta de neumáticos de entre 8 meses, los fabricantes no pueden entregar los autos o camionetas porque no cuentan con ellos, algo totalmente insólito y ni hablar de los negocios como el de nosotros que debemos venderlos”, comentó a Fm Viñas.

Para De Antonio “no puede ser que el gobierno no se pueda hacer cargo de tal situación, están preocupados por la figuritas del mundial y no tenemos solución (al conflicto) al día de hoy”.