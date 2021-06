Los Gutiérrez, cuatro integrantes de la “Legión” de San Luis, participarán en Master de Marbella, del World Padel Tour, el cual juegan solo a los mejores del ranking.

Sanyo Gutiérrez, actual N°4 del Mundo, estará haciendo dupla con su sobrino, Cristian Gutiérrez tras la baja por lesión de su compañero, Fernando Belasteguín. Sus debut será ante un clasificado desde la Qualy.

//Mirá también: Argentina Sub 23: Balerdi dio positivo de Covid y no viajará con el seleccionado a Marbella

Cristian Gutiérrez estará en el World Padel Tour, reemplazando por lesión de su compañero, Fernando Belasteguín. DSL

El miércoles, en el mediodía de Argentina, Sanyo Gutiérrez (N° 4 del ranking) y Cristian Gutiérrez (90) jugarán juntos por primera vez en el World Padel Tour, la elite del pádel mundial.

//Mirá también: Juventud y Estudiantes de San Luis vuelven a jugar en el Federal A

“Me genera una motivación extra”

“Estaba viendo el partido cuando pasó la lesión de Bela, porque el torneo fue en Santander, donde yo vivo”, le contó Cristian a El Diario. Y continuó: “A los dos o tres días me llamó Sanyo. Justo salía del traumatólogo por una lesión que vengo arrastrando en el hombro. Y en ese momento se me olvidó la lesión, mi nombre, todo. Solo tenía ganas de jugar. Me genera una motivación extra. Me encantó la idea”, remarcó el jugador puntano.

Así quedó el sorteo