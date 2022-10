Video: “Pepe” Mujica y su conferencia de prensa en la UNSL

El expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, brindó una conferencia de prensa en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). Allí dejó frases cautivadoras, fiel a su estilo. Enterate qué dijo y mirá la conferencia completa.

Mujica llegó a San Luis este jueves al mediodía en un vuelo privado y fue recibido por el rector de la UNSL, Víctor Moriñigo. Es que este viernes será homenajeado en el anfiteatro Ave Fénix de Juana Koslay.

Allí, el exmandatario de 87 años recibirá una distinción por parte de la UNSL.

Las frases más llamativas de “Pepe” Mujica en la conferencia de prensa

En el contacto con los periodistas durante casi una hora, el expresidente de Uruguay (2010-2015) esbozó un amplio análisis de la actualidad de los países del continente.

También hizo hincapié en cómo es utilizada la política en la construcción de las democracias, la dilapidación de recursos por parte de las minorías privilegiadas y la alta desigualdad social. A su vez, habló de muchas cuestiones que tienen que ver con el vivir cotidiano.

El expresidente de Uruguay, "Pepe Mujica".

“Tenemos que tener esa sensación de que es hermoso gastar una parte de nuestra vida en la lucha por saldar esa deuda que tenemos con una parte importante de nuestro pueblo. Existen locos como yo que se la agarran enserio y sueñan que es posible cambiar para mejorar el mundo, y fracasan. Tenemos la satisfacción y felicidad de tener una causa para vivir. No es poca cosa”.

“Vivimos en una etapa de la civilización donde tácitamente se nos tiende a educar que triunfar en la vida es hacerse rico. Esto es una mentira canallesca. Si 7 mil millones u 8 mil millones de habitantes fueran a vivir como vive la minoría privilegiada del mundo, necesitaríamos 3 o 4 planetas porque lo haríamos pelota”.

“No se puede soportar semejante despilfarro de recursos. Yo no hago apología de la pobreza, sino de la sobriedad. Aprender a vivir con lo necesario y no volverse loco”.

“Una de las contradicciones más severas de la época es la enorme tendencia de la desigualdad, problema de carácter político y la tenemos que combatir”.

“¿Cuándo eres libre? ¿Cuándo estás trabajando por necesidad materiales o cuando haces cosas que a ti te gustan, te motivan y que no necesariamente tiene que ver con lo que ganas? ¿Para qué vivimos? ¿Nacimos para trabajar solamente? No, hay que tener tiempo para vivir”.

En cuanto a la democracia: “Es la mejor porquería que hemos podido organizar porque no se reconoce perfecta, sino perfectible, mejorable y no es absoluta”.

“La democracia promete una igualdad de derechos que desde el punto de vista práctico todos sabemos que hay minorías muchos más iguales que otras, por el poder desde el punto de vista económico. Quizás la democracia no puede ser perfecta porque no lo somos los humanos, no son tantas las instituciones que fallan, los que fallamos somos los humanos”.

“No digo que ese mundo va a ser mejor o peor si no distinto. No sé si habrá revoluciones, pero puede ser que la humanidad se canse de la gente que despilfarra. Por ejemplo, los millonarios que trazan un turismo espacial, frente a las mujeres de África que caminan cinco kilómetros para conseguir dos baldes de agua”.

José "Pepe" Mujica viene a San Luis. Foto: Web

El acto de entrega y la charla magistral de “Pepe” Mujica en el Ave Fénix

El evento iniciará con un recitado de Pablo Melto y luego habrá una performance artística. Finalmente, Algarroba.com tocará temas del cancionero puntano y cuyano.

Luego, se dará inicio al acto académico con la lectura de la resolución de entrega del Dr. Honoris Causa al expresidente uruguayo. Seguido, se entonarán los himnos de Uruguay y Argentina.

Tras ello, el rector Moriñigo pronunciará unas palabras y se dará inicio a la Charla Magistral a cargo del “Pepe” Mujica.