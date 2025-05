Los mensajes de lucha y perseverancia de Pepe Mujica: “Hay que aprender a cargar con las cicatrices y seguir andando”

Pepe Mujica fue uno de los políticos de la región más respetados por todos. Propios y adversarios admiraron desde siempre su lucha y su forma de hacer política. La humildad fue su bandera durante toda su trayectoria y fue la manera en la que eligió morir.

Entre los mensajes que fue dejando a lo largo del tiempo, Mujica sugería valorar ante todo la vida y el tiempo. “La única cosa que no se puede comprar es la vida y la vida se gasta”, señalaba.

“O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Como hemos inventado una sociedad de consumo y la economía tiene que crecer porque si no es una tragedia, inventamos una montaña de consumo superfluo, hay que vivir comprando y tirando y lo que gastamos es tiempo de vida. Porque cuando compramos algo no lo compramos con plata: lo compramos con el tiempo de vida que tuvimos que gastar para tener esa plata”, señala en un video que se viralizó en las últimas horas.

Una vida sin rencores

Otro de los mensajes enfatizados por el líder fallecido fue no quedarse “cultivando el rencor”, sino buscar las respuestas en el futuro, mirar siempre para adelante.

“Hay que aprender a cargar con las cicatrices y con las mochilas y seguir andando, mirando para adelante. Si me dedico a lamerme las heridas, no miro hacia adelante. Y para mí la vida siempre es porvenir, lo que vale es el mañana”, señalaba.

“Lo importante es volver a empezar cada vez que uno se cae”

En 2020 le dio una entrevista al ciclo de entrevistas de Caja Negra, de Filo. En ese contexto. “Es tan hermosa la vida que llegando al final quisiera decirle, a pesar de los dolores y de las caídas, por favor, sirva otra vuelta”, señalaba en aquel entonces.

“Porque lo importante en la vida no es triunfar, lo importante es volver a empezar cada vez que uno se cae. Por eso, nada de flojedades, ni automimosiarse, ni tener lástima, ni que horrible, qué espantoso. Al mal tiempo buena cara y vamo’ arriba”, aseguraba el expresidente.