Una nene puntano necesita zapatillas y ropa deportiva para poder competir en los Juegos Evita

Los profesores de Thiago realizan una colecta solidaria para poder cumplir el sueño de ir a los Juegos Nacionales Evita. El puntano de 12 años no tiene los recursos económicos para poder afrontar estos gastos y competir en lucha olímpica.

El jovencito empezó a entrenar hace 4 meses en lucha olímpica y ha aprendido bastante asistiendo a las clases 3 veces por semana.

El niño incluso mandó un mensaje para que la comunidad lo puedan ayudar. “Hola me llamo Thiago Alexis Jofré, tengo 12 años y vivo en el barrio República y estos hace 4 meses luchando”.

Las situaciones económicas de la familia del puntano no son las mejores, su mamá es sostén de sus tres hijos. Su trabajo como empleada pública no le permite poder darle todo lo que necesita para este deporte.

“Thiago es un niño muy bueno le gusta mucho jugar a la pelota, tocar en la murga, es un niño muy activo”, dice Daiana Camargo la mamá del joven para Vía Mendoza.

La participación en los Juegos Evita 2022

Los Juegos Nacionales Evita 2022 se llevarán a cabo en Mar del Plata, Buenos Aires del 24 al 29 de octubre. Este pre adolescente pasó las pruebas del colegio para poder representar a la San Luis en la competición junto a otros niños y niñas de 12 años.

“Mi hijo es un niño excelente y se merece cumplir sus sueños. A mí me encantaría poder cumplírselo porque se lo merece, pero lamentablemente no puedo porque soy madre soltera y no me alcanza para comprarle lo que necesita”, agrega Daiana Camargo.

Uno de los entrenadores notó que el pequeño no tenía calzado de su tamaño, sino que usaba unas zapatillas talle 40 de su mamá y por eso comenzó esta colecta para comprar el calzado del niño que calza 32.

“Le queria pedir a la gente una colaboración con una cuota de lucha o ropa para viajar a Mar Del Plata porque con mi mamá no podemos”, dice el joven en su video mientras entrenaba este miércoles.

También Thiago se tomó el tiempo de agradecer a sus tres profesores Oriana Arias, Jorge Perafa y a Carlos Miranda quien lleva adelante la campaña solidaria. Para donaciones de ropa, calzado o alimento pueden comunicarse al 266-5105646.