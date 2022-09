Lionel, el pequeño de San Luis que creó su propio álbum de figuritas del Mundial

Lionel Cáceres es un niño de 8 años oriundo de la provincia de San Luis. Proveniente de una familia humilde, no pudo comprar su álbum de figuritas del Mundial de Qatar 2022 y decidió crear el suyo artesanalmente.

Hace unos días, el pequeño sorprendió a su padre cuando le mostró lo que había hecho: con lápices de colores, había recreado tanto los casilleros como sus ídolos. Y asegura que no piensa parar hasta completarlo.

El álbum de figuritas de Lionel Cáseres, el joven de San Luis Foto: El Diario

El álbum de figuritas de Lionel Cáseres, el joven de San Luis. Foto: El Diario

Darío, el papá de Lionel, dijo al respecto: “Yo le comenté a él que ahora tenemos el cumpleaños de 15 de su hermana y he gastado un montón, pero que después se lo iba a comprar junto a las figuritas…

Pero él, ansioso, me lo pedía. Hace unos días nos acostamos a dormir la siesta y cuando me desperté, me dijo que no lo comprara, que él ya lo había hecho”.

“Cuando lo vi, me largué a llorar”, añadió emocionado Darío en declaraciones al medio local El Diario de La República.

La familia de Lionel Cáseres. Foto: El Diario de La Repú

El furor por el álbum y las figuritas del mundial, la motivación de Lionel

Con ilusión, ganas y mucha creatividad, el pequeño hizo todo artesanalmente: usó un cuaderno, colores, tijeras y pegamento para ir dándole forma.

“Lo empecé a hacer porque estaba caro, me gusta dibujar y voy a arte en mi escuela. A Mbappé no lo quiero hacer, porque odia a Messi porque juega mejor que él”, aseguró Lionel, que se llama así por el crack y que, a su vez, lleva de su segundo nombre Mateo, por uno de los hijos del jugador.

El álbum de figuritas de Lionel Cáseres, el joven de San Luis Foto: El Diario

La emoción de los padres de Lionel al ver su álbum de figuritas propio

“Me sorprendió verlo. Dibujó a Di María y a Álvarez, porque los dos somos hinchas de River. A Messi lo hizo dorado, porque me decía que con esa se iba a ir a Qatar. Después hizo a Cristiano y a Neymar, que son otros que él admira y me dijo: ‘Papá tengo a las tres estrellas del fútbol mundial’. Estaba chocho”, relató su padre.

Además, el hombre comentó que compartió una foto del álbum casero en WhatsApp para que lo vieran los hermanos y sus tíos. Luego, uno de ellos lo subió a Facebook y generó una gran repercusión.

“Todavía no tiene el álbum. Yo le dije que una vez que se me aliviane un poco el bolsillo se lo iba a comprar”, concluyó Darío.