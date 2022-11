Le regaló la figurita de Lionel Messi a una señora para su nieta y su gesto se volvió viral

Faltan nada más que 11 días para el inicio del Mundial de Qatar 2022 y todavía hay algunos argentinos que no terminaron de completar el álbum de figuritas. A través de su cuenta de Twitter, un joven contó que le regaló la figurita de Lionel Messi a una mujer que estaba preocupada porque su nieta no lo conseguía por ningún lado. Finalmente, la nena le mandó un audio al chico y la historia se viralizó.

Los argentinos esperan con mucha emoción el debut de la Scaloneta en Qatar. Mientras tanto, los hinchas se divierten completando el álbum de figuritas. Claramente la más requerida es la de “La Pulga”, por lo que es difícil de encontrarla rápidamente.

Todos los fines de semana la gente se reúne es diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires para intercambiar las figuritas repetidas del Mundial, uno de los lugares que más se llena los sábados y domingos es Parque Rivadavia.

Un usuario de Twitter, @Diyidigiusto, contó la anécdota que vivió en los últimos días. “El sábado fui a cambiar las cuatro figuritas que me quedaban al parque. Cuando lo completo me pongo a charlar con una señora desesperada porque no conseguía a Messi para la nieta”, escribió el joven.

“Se lo regalé y le di las que le faltaban de mi mazo y me acaba de mandar un audio la nieta”, contó el tuitero, ya que la señora le había pedido su número de teléfono por si a ella le tocaba alguna de las “extra” que le faltaban al chico.

Acto seguido, el chico compartió la nota de voz de la pequeña: “Gracias por darme a Messi”, dijo la niña muy feliz.

La reacción de los usuarios de Twitter

El tuit pasó por toda la red social del pajarito rápidamente y obtuvo más de 50 mil “me gusta” y más de 700 retuits. “¿Cómo vas a regalar las figuritas?”, le preguntó un seguidor, a lo que el protagonista de la historia respondió: “Y si ya completé el álbum, ¿qué voy a hacer? ¿Las pego en la ventana?”.

Por su parte, varios usuarios dejaron un comentario para felicitar al joven por su gesto. “Sos un genio, yo hubiese hecho lo mismo”, “sos un tipazo”, “Messi debe estar orgulloso”, fueron algunos de los tantos mensajes que recibió el tuitero.

Otro internauta expresó: “Cuando leo cosas así, siempre pienso que es lo que hubiera querido Messi”. “Por más personas como vos”, agregó otra persona. “Las figuritas nos ponen a todos en una situación donde somos completamente iguales, tengas 10, o 30 años. Es hermoso”, reflexionó un hombre.