¿Ya lo completó? Un argentino asegura ser el primero en haber llenado el Álbum del Mundial Qatar 2022

Probablemente, se podría tomar como un tiempo récord lo logrado por Francisco Dipietro, un joven argentino que logró completar el Álbum del Mundial Qatar 2022, a menos de una semana de su lanzamiento oficial en nuestro país.

Messi y Ronaldo, las figuritas más deseadas del Mundial Qatar 2022. Foto: Gentileza.

Él mismo se define como el primer argentino en lograrlo, y para ello creó un “Tinder de figuritas”. La colección completa cuenta con 638 figuritas.

En medio de un fervor por el álbum, donde cuesta mucho conseguirlo por falta de stock en los kioscos y en diferentes puntos de ventas, lo alcanzado por Francisco llama poderosamente la atención. “Mi hermano salió desesperado el domingo pasado a buscar el álbum con mi ‘vieja’”, comentó sobre su hazaña.

¿Cómo hizo para llenar el Álbum del Mundial tan rápido?

Estudiante de Administración de Empresas y Finanzas, este joven, junto a su hermano de 17 años, tan solo precisaron de 110 sobres para completar la ansiada publicación de Panini. El gasto total ascendió a $16.500, una cifra muy baja, si se tiene en cuenta que cada paquetito cuesta $150.

Pero lejos en reparar en costos, los hermanos aplicaron un método particular e ingenioso para hacerse de la colección completa: el “Tinder de figuritas”.

“Yo curso en la UADE y me armé Instagram para armar un ‘Tinder de figuritas’: la gente (de la facultad) me mandaba lo que tenía, yo agarraba las que necesitaba yo y las que no me servían las subía a la página. Fue como un beneficio para todos”, comentó Francisco.

“El valor sentimental que tiene el álbum no lo tiene otra cosa, no todo pasa por la plata”, contó sobre lo que para él significa la colección.

¿Cuándo le tocó la figurita de Lionel Messi?

“Messi llegó rápido y lo tomamos como una señal divina. Nos llegó en el sobre número tres y fue un impuso para llenarlo”, contó divertido Francisco.

La figurita de Lionel Messi le tocó en el tercer paquetito que compró. Foto: Canal Showsport

La última figurita, con la que llenó el álbum, fue la de Ghana 2, que corresponde al arquero del seleccionado africano.

Eso sí, contó con apoyo familiar para lograr su hazaña: “Mi mamá nos compró 10, mi abuela 20, mi novia me compró otros 10...”.