Abrió su tercer paquete de figuritas y consiguió la dorada de Lionel Messi

Julián Aramayo tiene 12 años, es de Villa Mercedes y, como muchas personas del país, compró varios paquetes de figuritas del Mundial Qatar 2022 para completar el álbum. Con tanta suerte, en el tercer paquete de figuritas que abrió, le salió la dorada de Lionel Messi, una de las piezas más codiciadas por las y los fanáticos.

En medio del furor por las figuritas del Mundial, Julián comenzó a juntarlas hace pocos días y la suerte lo acompañó rápidamente, ya que algunas personas llegan a pedir hasta 80 mil pesos por esta figura en sitios de compra y venta de Internet.

El joven mercedino es seguidor del fútbol, sin embargo, es la primera vez que se entusiasma con llenar un álbum ya que, en la anterior Copa del Mundo (Rusia 2018), “todavía era muy chico y no le llamaba tanto la atención”, contó su mamá, Laura Weyrich el medio local El Diario de La República.

Álbum y figuritas del mundial Qatar 2022.

La mujer relató que, al principio, cuando su hijo les dijo que quería empezar una juntar los cromos, su reacción instintiva fue decirle que no, por el gran gasto que puede llegar a suponer.

“Pero después lo hablamos tranquilos con su papá porque vimos su interés y que es un pasatiempo totalmente sano y lo apoyamos. Tratamos de conseguir las ofertas del supermercado, que las tienen más baratas”, contó.

“Me compraron tres sobrecitos para arrancar y en el tercero saqué la dorada”, expresó el joven con timidez.

Furor por el álbum y figuritas del Mundial Qatar 2022. Foto: Archivos

La figurita en cuestión es una versión especial que Panini añadió para los jugadores considerados “Leyenda”. Además del astro argentino, otros que cuentan con esta opción extra son:

Cristiano Ronaldo, Neymar, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Luis Suárez, Luka Modric, Kevin De Bruyne, Christian Eriksen, Heung- Min Son, Sadio Mané, Raphael Varane y Guillermo Ochoa, entre otros.

A diferencia del resto que hay que conseguir para completar el álbum, estas no tienen numeración y no se pegan en las páginas, son de colección. No solo hay en dorado, sino que también están las “silver”, “base” y “bronce”.

Para aprovechar ese fanatismo, hay quienes las venden en las redes a precios exorbitantes que llegan hasta los 80 mil pesos. Incluso, las versiones comunes de Messi se ofertan a unos 5.000 pesos en portales de Villa Mercedes.

Julián todavía no sabe qué destino le dará a su preciada joya, aunque es probable que la conserve. Sin embargo, hay dos curiosidades con respecto a la suerte del muchacho:

Por un lado, se declara fanático de Cristiano Ronaldo y no de la “Pulga”. Por otro, todavía no tiene un álbum para empezar a completar.