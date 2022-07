La familia de Analuz, una joven de 16 años oriunda de La Toma, San Luis, necesita ayuda económica. La adolescente sufre las consecuencias de un ACV isquémico que tuvo en 2019 y necesitan de la colaboración de todas y todos para comprar las inyecciones que necesita a la hora de sometida a una intervención quirúrgica.

Analuz Valle fue internada durante cinco días en octubre de 2019 porque, tras su accidente cerebro-vascular, quedó inmovilizada una parte de su cuerpo.

Andrea Valle, mamá de Analuz, resaltó que “todo ACV deja secuelas” y recurrió a Córdoba para consultar sobre el estado de salud de su hija. En junio de este año, según contó la mujer a SanLuis24, le “encontraron un agujero grande en el corazón, que es una malformación donde hay que colocarle un dispositivo que se llaman foramen oval permeable”.

Valle es trabajadora del Plan de Inclusión Social. Ella contó al mencionado medio que recibió respuesta del intendente de La Toma, Ernesto Nader “Pipi” Alí. Él se había comunicado con Dosep para que Analuz recibiera el tratamiento necesario.

Analuz, la joven de 16 años de La Toma que necesita ayuda económica. Foto: SanLuis24

Desde el Hospital Privado de la Villa le confirmaron fecha de la intervención para este 20 de julio, pero luego se comunicaron para decirle que, por falta de insumos, debían postergar la operación.

En medio de su desesperación, la mujer exclamó: “Se está deteriorando la vida de mi hija, puede sufrir hemorragia de cualquier tipo porque su problema principal está en la sangre. Me volví a comunicar para que me expliquen cómo pactan fecha de operación y no prevén la falta de insumos”.

Sin embargo, el cardiólogo que atiende a la joven volvió a comunicarse este lunes con la mamá para confirmar nueva fecha de operación: el próximo 27 de julio.

A su vez, le informó que Analuz debe colocarse 7 inyecciones previas al día de la intervención.

“Las inyecciones son de Endoxaparina y salen casi $7.000 cada una, más las jeringas. Y yo no las puedo pagar, por eso pido colaboración a quienes puedan”, solicitó Andrea.

Analuz, la joven de 16 años de La Toma que necesita ayuda económica. Foto: SanLuis24

“Nos queda rogar que se pueda hacer la operación el miércoles como está previsto por ahora, que no le pase nada al señor que trae los maletines con los dispositivos que deben colocarle en el corazón a Analuz”, concluyó la mujer.

Fuente: SanLuis24