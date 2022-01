Este nuevo año que comenzó hace unas pocas horas, inicia con una ausencia que genera un profundo pesar a todo San Luis: la de Guadalupe Lucero. La niña lleva 202 días desaparecida, desde aquel 14 de junio de 2021 en que fue secuestrada mientras jugaba en la calle.

Actualmente, solo la Justicia Federal lleva adelante las investigaciones de la causa. En esta oportunidad, tendrán la oportunidad de recargar energías y empezar un año seguramente más fructuoso que el anterior.

Comienza un 2022 sin Guadalupe Lucero Foto: web

Este 2021 que pasó, cientos de rastrillajes y allanamientos no dieron resultado. Lo poco que se sabe se encontraría en un informe confidencial que se emitió desde la Justicia y que sólo unos pocos conocen. Aunque no sería mucho más de lo que se sabe: no hay datos concretos acerca de qué pasó o el paradero de la niña.

Ante la inactividad de la Justicia local, que “pudo haber hecho mucho más” (son palabras del papá de ‘Guada’), la familia no se quedará callada y el nombre de la niña seguirá estando presente en todas las pantallas, en todas las voces, en uno y cada una de las y los sanluiseños.

Cabe recordar que la Justicia de San Luis abandonó la investigación del caso el pasado 9 de diciembre por considerar que Guadalupe ya no estaría dentro de la Provincia.

Desde los medios, entonces, desde San Luis y desde cada hogar, las y los puntanos seguirán pidiendo a viva voz su “¡aparición con vida, YA!”.