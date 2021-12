Este jueves, Yamila Cialone, la mamá de Guadalupe Lucero, la niña de 5 años desaparecida hace ya 200 días en la ciudad de San Luis, emitió un sentido mensaje explicando de dónde sacó fuerzas para salir adelante, más allá del secuestro de su pequeña.

En un posteo en sus redes, Yamila explicó que fue su hijo Benjamín quien la hizo seguir adelante a pesar de todo el dolor.

En una sentida carta, ella publicó un diploma que recibió el niño por haber salido goleador en su club Eva Fútbol Club y lo felicitó orgullosamente.

Diploma de Benjamín, el hermanito de Guadalupe Lucero Foto: facebook

EL POSTEO

“Ayer mi hijo recibió el diploma en su primer año en el club EVA Fútbol Club, como goleador ¡y me sentí ORGULLOSA! Porque este desempeño de Benja tanto en el club, como en la escuela, todo tiene una explicación de la cual mucha gente no quiso entender desde que Guada despareció...

Muchos me juzgaron que cómo yo siendo la mamá de ‘Guada’ no estaba loca, estaba tranquila, ni desesperada por la situación, que nunca me encadene, ni me mostraré como todos querían morbosamente. Déjenme decirles que el motivo por el cual, a pesar de la situación de no tener a mi hija, seguí, fue únicamente por Benjamin.

Posteo de Yamila Cialone en Facebook Foto: Facebook

Si me hubiera puesto a hacer caso y actuar con locuras (aunque por mi cabeza pasaron miles de locos pensamientos) lo único q hubiera logrado, era a arrastrar a mi hijo en ese camino junto conmigo, un camino que a él como niño, aún sin entender cómo paso lo de su hermana, lo afectaría emocionalmente, mentalmente y vaya saber que otro tipo de daños hubiera ocasionado…

Ojo, tampoco uno vive tranquilo, viva La pepa, ni nada. Nos tocó vivir algo por lo que no estuvimos nunca preparados como familia... Y mi responsabilidad fue sacarlo adelante a él, como madre no quise causarle más daño del que ya padecía, por eso fue que lo motive, lo apoye aun estando destrozada por dentro.

Guadalupe Lucero

Me levantaba, lo llevaba a la escuela, y después los días que le tocaba club, lo acompañaba a entrenar, los fines de semana a los partidos de fútbol 11, entre semana a jugar Futsal tmb, todo eso fue durante los 6 meses. Por eso lo felicité por sus logros... Porque él necesita seguir su vida…

Tuve q ser egoísta por unos momentos para poder sacarlo adelante a Benjamín, y así fue siempre, no solamente por la situación, siempre apoye a los 2 tanto en su estudios como en sus actividades. A veces duele escuchar que “la madre tiene q ver con la desaparición de la hija”. Pero no digo nada porque todos los que hablan no me conocen en absoluto, solo supieron de mí con la noticia de “Guada” y por puterios ajenos.

Estos 6 meses estuve dividida: por un lado, firme en la búsqueda de Guada, pidiendo, gritando y peleandome con medio mundo para exigir q la sigan buscando, y, mi otra parte, es Benjamin y me siento orgullosa por qué sé que como madre decidí bien, que hice lo correcto.

Guadalupe Lucero

Y hasta que Guada regrese mi vida será así, dividida en dos, así que si me ven por la calle y no ven a esa mamá que todos inventan y quieren ver, que tiene q estar moribunda, a sus ojos, entonces no me vean, porque no puedo ser como quieren.

Soy como mi hijo quiere y necesita que sea y solo me importa él. Solo yo sé por dentro el dolor que llevo, que no es la fachada que muestro, pero no por verme sonreír en la calle, voy a dejar de sentir menos dolor, o porque me ven tranquila significa que me olvidé de mi hija y no lucho por ella.

Ustedes no tienen idea de lo que pasa, qué hago, o dejo de hacer por Guada. Deberían juzgar menos y apoyar más. Todos queremos saber qué paso, tanto les urge saber quién es el culpable, entonces APOYEN, griten, luchen con nosotros para encontrarla y cuando ella aparezca, todos sabremos que pasó. Aparecerán los culpables que tanto quieren...

Pero para eso, toda la gente debe ponerse la mano en el corazón y ayudarnos a pedir por ella, acompañarnos en las marchas... Porque no sabemos qué sucedió y si queda todo en la nada, no sabemos si habrá más casos así, debemos de prohibir eso.

Yamila Cialone junto a Guadalupe Lucero, su hija

Dentro de poco, en febrero, será un mes difícil, es el mes de ella, dónde le pido a Dios q me la devuelva antes para no sufrir el día de su cumpleaños sin que ella esté con su familia.

Si escribí esto, es para que reflexionen un poco, sobre todo la gente de San Luis que ha demostrado ser muy fría ante el caso de Guada. Ojalá Dios toque sus corazones para que nos ayuden a seguir buscándola. Para que la justicia vea que no somos pocos lo q pedimos por ella, que hay mucha gente que necesita saber y necesita que ella regrese ¡CON VIDA!”