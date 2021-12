Este miércoles, el gobernador de la Provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, anunció que la provincia no tomará medidas respecto al marcado aumento de casos de Covid-19 en los últimos días. “No va a haber cierres, no va a haber restricciones a la libertad, no va a haber restricciones a la circulación”, aseveró.

Rodríguez Saá se manifestó al respecto en el marco de la reunión del Consejo Económico y Social que se realizó este martes al mediodía en Terrazas del Portezuelo. Allí dijo que los contagios en la provincia son casos leves y asintomáticos. Además, expresó que solamente hay una persona internada con respirador y que está “muy lejos” de colapsar el sistema de salud.

Alberto Rodríguez Saá. Foto: ANSL

“No va a haber ninguna restricción, vamos a confiar en la campaña de vacunación”, fue el mensaje del gobernador en el evento.

Por otra parte, como también lo hicieron otras y otros funcionarios del Gobierno, pidió que la gente se vacune para evitar cuadros graves ante un posible contagio, teniendo en cuenta que los casos de Covid-19 han crecido inusitadamente en esta última semana.

Este martes se registraron 271 contagios en la provincia sobre 1.427 hisopados analizados. Esto conlleva otra preocupación: el alto índice de positividad de las muestras. Más del 18 por ciento de las pruebas refirieron contagios (cerca de 1 persona cada 5).

El Gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá Foto: ANSL

Inclusive, ciertas medidas ya se aplican a eventos masivos y locales bailables. Por ejemplo, para los shows de La Beriso del 8 y 9 de enero en San Luis, se solicitará ingresar con el Pase Sanitario en mano.