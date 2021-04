El juez de Instrucción y Correccional N°1, Santiago Ortíz, le ordenó a los jefes de la Unidad Regional 2 de la Policía provincial y de la delegación de la Policía Federal que deberán “conducir por la fuerza pública” a Enrique Cabrera para que preste declaración indagatoria en la audiencia fijada para este viernes a las 9.

El ex secretario de Transporte fue denunciado por violencia de género en mayo de 2018 y está acusado de “lesiones leves agravadas por el vínculo” en perjuicio de su hijo menor de edad y “lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas”, contra su ex pareja, Carolina del Valle Sosa.

El escrito

El escrito que solicita la detención de Caberera señala: “En los autos “Sosa Carolina del Valle- SU DENUNCIA”, que tramitan ante el Juzgado Correccional Nº1 de la Segunda Circunscripción Judicial a cargo del Dr. Santiago A. Ortiz, Secretaría Autorizante, a fin de comunicarle que deberá conducir por la fuerza pública a Luis Enrique Cabrera, el día treinta de abril del corriente año a la hora nueve a prestar declaración indagatoria por considerarlo prima facie sospechoso de haber infringido los arts. 72, 89, 92 con remisión al 80 inc. 1º del C.Penal (LESIONES LEVES AGRAVADAS POR EL VINCULO), y por habérselo considerado prima facie sospechoso de haber infringido los arts. 72, 89, 92 con remisión al art. 80 inc. 1º del C.Penal y 149 bis del citado cuerpo legal, Ley 26.485 arts. 1º y 6º inc. “a” (LESIONES LEVES AGRAVADAS POR EL VINCULO y AMENAZAS) haciéndole saber al personal policial que deberá arbitrar los medios a fin de asegurar la conducción del imputado, bajo apercibimiento de lo normado en el Art. 239 del CP (DESOBEDIENCIA A UNA ORDEN JUDICIAL)”.

Luego del escándalo, Cabrera se vio obligado a renunciar como secretario de Transporte, cargo que tiene rango de ministerio en el organigrama del Gobierno.

Aunque el dirigente fue demorado por violar una orden de restricción cuando se cruzó a su ex esposa en la Parroquia Sagrado Corazón ubicada sobre la avenida Mitre en Villa Mercedes.

La secretaría de la Mujer del Gobierno provincial en la gestión de Adriana Bazzano y ahora Ayelén Mazzina nunca se expidieron sobre las denuncias contra Cabrera.