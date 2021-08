Matias Cabañez es un joven de 15 años quien mientras festejaba el día del amigo en el Paseo del Padre, pleno centro puntano, un grupo de chicos le dio una brutal golpiza. A raíz del golpe, el joven perdió la visión total de un ojo.

El joven de 15 años fue trasladado rápidamente a un hospital donde le pusieron 11 puntos y los médicos le informaron la pérdida total de su ojo izquierdo.

“Cuando llegué y lo vi en la ambulancia, me quise morir, no me imagine tanto”, expresó Gabriela, su mamá.

La policía comenzó una investigación para dar con el grupo que agredió a Matias y no pudieron rastrearlos ya que las cámaras de seguridad del lugar no estaban funcionando.

Matias jugaba al futbol en la CAI, salía a correr, andaba en bicicleta y asistía a la Escuela Roberto Moyano.

“Estos chicos están siempre los sábados, golpean a todos, andan con cadenas”, señaló su mamá. Quien además pidió que la policía haga justicia por su hijo y retenga a los jóvenes ya que asegura que “todos saben quienes son, están siempre en el centro”.

Se realizó una denuncia, pero ninguna cámara pudo captar el momento de la brutal golpiza.