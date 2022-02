Este miércoles, la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (Apts) publicó una carta abierta dirigida al gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá. En la misma cuestionaron duramente la política de contratación del Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”.

También hicieron un fuerte reclamo contra quien ejerce la Gerencia del Servicio de Cirugía del nosocomio, que resulta ser el esposo de la Presidenta del Directorio, María José Zanglá.

Denuncias sobre las modalidades de contratación

El “Ramón Carrillo” es un ente autárquico, compuesto por el Estado y un socio cuya identidad se desconoce. Por ello, los empleados de la Carrera Sanitaria de la provincia, técnicamente, no son empleados del lugar.

En este contexto, en su carta abierta, APTS recordó que a los profesionales “se les aseguró que prestarían los servicios que venían realizando en sus respectivos lugares habituales de trabajo, solo a modo de colaboración y de manera transitoria”.

Esto no se ha cumplido, por lo que muchos profesionales le transmitieron a APTS que las autoridades del Hospital les dijeron que “quedarían allí permanentemente y/o trabajando allí”.

A causa de esto, el gremio le pidió al Gobernador que revierta esta situación, “de lo contrario, podríamos estar en presencia de una pseuda contratación, y/o una contratación encubierta y/o simulada, distinta a la real, y claramente violatoria del principio de la primacía de la realidad”.

Esto conllevaría la privación de los derechos adquiridos por los trabajadores de la salud.

“Queremos que se los nombre como planta. Hay muchísimos monotributistas, no puede ser que San Luis no tenga una planta permanente del sistema de salud. Si no les dan estabilidad en el trabajo no van a venir a atender acá, porque la verdad que no les conviene”, concluyeron desde el gremio.

Denuncias por persecuciones en el “Ramón Carrillo”

Analía Trifiró, secretaria general de APTS, apuntó directamente al marido de Zanglá. “Mucho maltrato por parte del Dr. José Luis Peralta, que es gerente del Servicio de Cirugía. Estaba siguiéndolos como si fuese la policía”, declaró.

En suma, la carta abierta denuncia: “Se le estarían cercenando (a los profesionales de la Salud) sus irrenunciables derechos laborales tales como el derecho a refrigerio, a descanso en guardias, comunicación entre colegas toda, vez que el trabajo lo permita, a una buena convivencia, ya que hemos recibido acusaciones de supuesto maltrato por parte de quien ejerce la Gerencia del Servicio de Cirugía del referido nosocomio en cuestión, esposo de la Presidenta del Directorio”.

