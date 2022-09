40 años depués, dos veteranos de la Guerra de Malvinas volvieron a subirse a una de las balsas en la que naufragaron en el océano por casi 40 horas tras el hundimiento del ARA General Belgrano, en el que iban a bordo. Leontes Muñoz y José Ojeda revivieron ese momento y contaron sus sensaciones.

Este lunes por la mañana, en los Espejos de Agua del Rio V de la provincia de San Luis, el grupo comenzó con los preparativos.

Tras preparar los chalecos y las sogas, los veteranos de guerra se enfrentaron al desafío que decidieron emprender para vencer el miedo y dejar de lado el estrés postraumático con el que conviven a diario. A su vez, dos de sus compañeros tiraron el inflable con un hidropedal.

Sobrevivir en una balsa: veteranos de Malvinas revivieron en San Luis su experiencia Foto: El Diario de La República

La experiencia de los Veteranos de Guerra en el hundimiento del ARA Gral. Belgrano

“Nos sentimos igual que hace cuatro décadas atrás, como si tuviéramos de nuevo 20 años. Recordamos todo lo que nos tocó pasar, que es parte importante de nuestra vida. Sentí un cosquilleo que es difícil de expresar. Fue una situación muy difícil en la que tratamos de sobrevivir y ayudar a quienes lo necesitaban”, relató Muñoz a El Diario de La República, luego de hacer el recorrido por un sector del Río V.

El hombre recordó que en la guerra estuvo 36 horas allí adentro y que tuvo que abandonar la balsa que tenía asignada por sus desperfectos técnicos. Así, se vio obligado a refugiarse en otra que tenía capacidad para 20 integrantes, pero que en total trasladó a 38.

Leontes Muñoz, sobreviviente del ARA Belgrano. Foto: El Diario de La República

“Al ser tantos pasábamos un poco mejor el frío. Rezábamos, gritábamos, cantábamos, todo lo que se podía para distraernos de esa situación. No teníamos tiempo para pensar, debíamos asumir que nos habían bombardeado con dos torpedos el barco y nos urgía salir de eso”, contó Muñoz.

José Ojeda, sobreviviente del ARA Belgrano. Foto: El Diario de la República

La experiencia de Ojeda a bordo del ARA Gral. Belgrano: lo salvó un milagro

Por su lado, Ojeda manifestó que le resultó muy difícil atreverse a concretar el desafío.

“Pertenecía a la dotación del crucero y dentro de él estaba en propulsión, en las máquinas. Me tocaba tomar la guardia a las 16 y fue el momento en el que impactó un torpedo. Tuve la bendición de Dios de que todavía no había bajado. Mis compañeros murieron todos, eran 18″, relató.

crucero ARA General Belgrano

También contó que, si bien tenían un operativo preparado en caso de urgencias, no todo salió como lo esperaban. “De la teoría a la práctica es todo totalmente distinto, por eso creo que si nos salvamos también es porque supimos manejarnos. La primera balsa a la que subimos se incrustó contra el buque, explotó y caímos todos al agua por 5 minutos; algunos no podíamos hablar por el frío y otros camaradas nos fueron rescatando”, dijo.

A pesar de que tenían abordo alimentos, caramelos, elementos de pesca y medicamentos, durante sus 39 horas en la balsa no comió ni tomó nada.

ARA Belgrano

“No sentíamos esa necesidad y lo único que queríamos era que no se nos diera vuelta el bote. Además, teníamos un integrante quemado y otro con congelamiento de riñones a los que no podíamos descuidar”, detalló.

Luego de tantas horas a la deriva, los soldados fueron rescatados por equipos del ARA Gral. Gurruchaga. Al subir, los tripulantes les quitaban la ropa y les colocaban la de ellos, ya que estaban todos mojados y entumecidos por las bajísimas temperaturas.

Lo traumático de revivir estas experiencias de la Guerra de Malvinas

“Nos cuesta un montón hablar y revivir esto, porque para nosotros lo de Malvinas fue ayer, pero aprendimos a convivir con eso y tratamos de transmitir lo que sucedió para que las nuevas generaciones conozcan lo que pasó y sean los portadores, de ahora en más, para seguir la lucha por la soberanía”, añadió a su relato Ojeda.