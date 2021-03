Esta mañana se conoció el caso de un grupo de 122 estudiantes de nivel primario de las ciudades de Merlo, Los Molles, Cortaderas y Carpintería que fueron aislados tras regresar de un viaje a Villa Carlos Paz, Córdoba, sólo hay un caso positivo y cinco sospechosos.

La estudiante que dio positivo comenzó con síntomas al tercer día de haber llegado a la provincia y otros cinco hisopados fueron hisopados este miércoles por lo que son sospechosos y todavía no tienen un PCR positivo.

La referente del plan Covid-19 en San Luis, Graciela Sarmiento, confirmó que los chicos estuvieron del 9 al 13 de marzo en Córdoba y, cuando regresaron, una estudiante dio positivo, “con esto de que no estuvieron ni una semana, se puede decir que ella contrajo el Coronavirus en San Luis no en la provincia vecina”.

Sarmiento aseguró que “Las investigaciones determinaron que los chicos estuvieron compartiendo todas las actividades juntos, paseos, fiestas de noche, y no habían tomado prevenciones, es decir, no usaron el barbijo, no respetaron el distanciamiento, estaban en una situación de festejo de haber terminado el primario”.

Señaló además que no se pudo determinar quiénes fueron los contactos estrechos del caso positivo. “Tenemos que asumir que los 122 que viajaron y compartieron esos días formaban el grupo de contactos estrechos como una gran burbuja y así se decidió realizar el aislamiento preventivo de todos”, agregó.

El Comité de Crisis pidió a los papás de los estudiantes que mantengan a los chicos aislados hasta que se cumpla el séptimo día que regresaron del viaje y que es el momento en el que se realiza el hisopado y puede dar positivo o negativo.

Sarmiento informó que “Hasta el momento la joven que dio positivo está evolucionando bien y los cinco sospechosos también”, informó.

“En el caso positivo se aisló a toda la familia, y en el caso de los cinco sospechosos solo se aisló a los chicos, si dan positivo se aislarán las familias y contactos estrechos de cada uno. Los chicos que no presenten síntomas van a estar aislados, sus familiares no, porque son contacto de contactos, si en algún momento el chico presenta síntomas se lo debe hisopar para descartar o confirmar. Luego de hisoparlos si dan negativo retoman su vida normal y si dan PCR positiva deberán comenzar el aislamiento nuevamente”, explicó la funcionaria.

La doctora Sarmiento dijo que la estudiante que dio positivo de coronavirus “nunca fue a la escuela, hubo un solo caso sospechoso que fue a la escuela y la burbuja se aisló, pero el resto de la presencialidad, en los cinco establecimientos a los que pertenecen los egresados, sigue igual”. Fuente Infomerlo