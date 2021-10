Carlos Daniel Gutiérrez, el palista puntano ex número 1 del mundo, debutó días atrás en el Estrella Damm Menorca Open con su nuevo compañero de equipo, Agustín Tapia. Tras su participación en la competencia, “Sanyo” contó a Vía San Luis cómo se sintió con su nueva pareja y cuáles son sus expectativas a futuro.

El puntano y el catamarqueño habían debutado imponiéndose ante Momo González y Javi Ruiz en una trabajada victoria por 6-3 y 7-5. Tras este encuentro, debieron enfrentar a la mejor pareja de la actualidad integrada por Lebrón y Galán.

Sanyo Gutiérrez con Tapia

“Ayer perdimos en semifinales contra los N° 1 (Lebrón y Ale Galán). No me sorprende porque creo que ellos eran los candidatos y están demostrando que hoy por hoy tienen el nivel más alto de Pádel dentro de una pista”, exlicó Gutiérrez.

Si bien terminaron cayendo en un encuentro en el que fueron en gran parte dominados, “Sanyo” quedó conforme con el rendimiento de la dupla que sólo tuvo 6 partidos de preparación de cara a la competencia.

“Con Agus, con muy pocos entrenamientos nos hemos sentido muy bien. Preparamos Menorca de la mejor manera, pero con muy poquito tiempo. Eso es lo malo que tiene cambiar de pareja a mitad de año, por lo cual normalmente no lo hago y no me gusta”, comentó el puntano.

“Pero bueno, con el cambio estoy muy contento, Agustín me ha aportado energía, me ha aportado ganas, y la verdad que nos llevamos muy bien”, añadió.

Sanyo Gutiérrez

El palista explicó que por momentos jugaron muy bien, pero que en otros pasajes del encuentro se notó que “faltaba química y tiempo en la pareja”. Igualmente, “había muchísimas ganas y la verdad que lo hemos pasado muy bien”, comentó.

Más allá de todo, las expectativas de cara a futuro son altísimas y la dupla seguirá preparándose para lo que viene de la mejor manera. “Seguramente terminemos haciendo una gran pareja y vamos a competir de igual a igual con todos. Pero necesitamos un poquito más de tiempo”, cerró “Sanyo”.

