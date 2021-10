Los empleados de la sucursal de Garbarino en San Luis se encuentran en una situación de desesperación ya que la firma no paga sus sueldos hace 6 meses.

// Mira también La empleada a la que obligaron a pagar 30 mil pesos por mes declaró tras su denuncia

“Queremos que la sociedad de San Luis esté al tanto de lo que nos sucede. Ojalá nos reciba alguien de la Municipalidad o del Gobierno Nacional para que conozca la problemática de lo que nos pasa y ver si nos pueden ayudar o asesorar. No sabemos cómo continuar”, expresó al respecto Eugenio Jofré, quien hace 10 años trabaja para la empresa.

Locales comerciales de Garbarino y Ribeiro, cerrados. (Ramiro Pereyra) Ramiro Pereyra | La Voz

Cabe mencionar que estos 15 empleados perciben unos 22 mil pesos del Programa de Recuperación Productiva (REPRO), que otorga el Gobierno nacional. Pero “es imposible vivir con eso”, aseguró con razón.

“La empresa nos plantea que está buscando un inversor, que hay propuestas, pero los tiempos de negociación de los empresarios no es el mismo del empleado. Hace 6 meses que no cobramos, no nos pagan desde mayo y en abril quedó un faltante”, añadió Jofré a El Diario de la República.

Por último, mencionó que “hay chichos que se dedicaron a otros rubros para subsistir” ante la alarmante situación.

// Mira también Juntos por el Cambio denunció penalmente al Gobierno de San Luis por delitos electorales