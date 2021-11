Finalmente, Garbarino cerró su último local en San Juan, el que estaba en el Hiper Libertad, y de esta manera les ofreció retiro voluntario a los casi 40 empleados. A pesar de esto, desde el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) hay cierto malestar por las condiciones ofrecidas. En agosto, había cerrado la sucursal del centro.

Según explicó Mirna Moral, titular del SEC, a Diario Huarpe, “Les ofrecieron algo ilógico y nosotros no podemos hacer nada. Lo hicieron porque se van a convocatoria de acreedores y para ello quieren no tener tantos empleados”. Lo que se sabe es que a los trabajadores les ofrecieron la liquidación final con el sueldo proporcional del mes de octubre, aguinaldo y también vacaciones no gozadas.

Además, también les ofrecieron el pago de las indemnizaciones según el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece “una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses”. Por lo tanto, si el empleado excedió los tres meses de trabajo, al transcurrir un año, ya se tiene que computar como un periodo más. En definitiva, les ofrecieron el 100% de la indemnización a pesar de que debería haber sido del 200%, por el decreto emitido por el presidente Alberto Fernández

Según Moral, “La mayoría de los empleados de Garbarino no quiso acceder, aunque en un primer momento hubo tres que iban a acceder porque ya tenían otro trabajo”. También, en las condiciones se estableció la forma de pago en 24 cuotas iguales y consecutivas desde enero del 2022, algo que haría que pierdan poder adquisitivo ante la inflación estipulada.

Por el momento, resta saber si los empleados aceptarán o no la propuesta. Muchos de ellos trabajaban en el local del centro, pero fueron reubicados en el del Hiper Libertad. Por su lado, Moral insiste en que la firma quiere conservar sólo a un reducido grupo de personas para las ventas online, las cuáles continuarían.