San Luis: aumentó el desempleo en el segundo trimestre de 2022

De acuerdo a un informe difundido este miércoles por Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la tasa de desocupación trepó dos décimos en San Luis, en el segundo trimestre de este 2022.

De esta manera, el índice pasó de marcar un 3,4% al 3,6%. A nivel nacional, esta cifra fue del 6,9% en el período “abril-junio-julio”, apenas por debajo del 7% de enero a marzo de este año, según informó el organismo.

De acuerdo al informe técnico del Indec, en el Gran San Luis (Capital, Juana Koslay y La Punta) hay alrededor de 4 mil desocupados sobre un total de 110 mil personas que componen la población económicamente activa.

Tasa de Desempleo para el segundo trimestre de 2022. Foto: Indec

El índice puntano se ubicó, además, por debajo del promedio de la región Cuyo: casi un punto porcentual menos que Mendoza, pero un punto más arriba que San Juan.

Empleo (imagen ilustrativa) Foto: LVI

¿Cómo se mide el desempleo?

El Indec mide, de la población económicamente activa, quiénes no tienen ocupación y buscan activamente trabajo.

De esta manera, quien no tiene empleo, pero no busca trabajo, no es considerado desempleado. Es por todo ello que el organismo considera a muchos beneficiarios de los planes sociales como ocupados o por fuera del mercado de trabajo.

Así, relacionando la cantidad de población económicamente activa (en edad de trabajar), con la cantidad de ocupados, surgen estas cifras mencionadas anteriormente.