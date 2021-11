A 4 días de que el Gobierno de San Luis anunciara los cronogramas de pago para los diferentes planes y créditos que habían sido “trabados” por la Justicia Federal debido a las elecciones, se dieron a conocer datos poco alentadores. Más de 30 mil personas se anotaron para recibir el subsidio por desempleo, lo que habla de la actual crisis laboral en la provincia.

La jefa de Gabinete, Natalia Zabala Chacur, junto al ministro de Hacienda, Eloy Horcajo y el director provincial de Estadística y Censos, Mariano Cozzolino, habían anunciado el pasado viernes que se daría cumplimiento a las medidas anunciadas por el gobernador Alberto Rodríguez Saá.

Natalia Zabala Chacur

Los funcionarios dieron detalles de las personas que recibirán los beneficios y esto dejó a las claras el escenario laboral que enfrenta la provincia.

De los 33 mil inscriptos para percibir la asistencia al desempleado, accederán al beneficio alrededor del 75 por ciento de los mismos. Unos 25 mil puntanos desde el miércoles, de acuerdo al apellido y terminación de DNI, comenzará a percibir 20 mil pesos.

Desde el Gobierno explicaron que 8 mil personas no recibirán esta ayuda por no cumplir con los requisitos: “Había personas que no tenían hijos a cargo, registraban un trabajo en relación de dependencia, revisten la calidad de monotributistas o cobran una pensión”, expresó Horcajo en declaraciones radiales.

Horcajo junto a Zabala Chacur

Esta crisis laboral también quedó plasmada en los más de 16 mil anotados para acceder a la asistencia extraordinaria, que establecía completar la diferencia entre el sueldo de bolsillo de los trabajadores privados para llegar a 70 mil pesos.

La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) había anunciado que una familia necesitó en octubre un ingreso mensual de 72.365 pesos para no ser considerada pobre y 30.925 para no caer en la indigencia.

Colas para anotarse a los Microcréditos en San Luis

Además, San Luis se encuentra entre las 13 jurisdicciones del país con mayor población activa que trabaja para el Estado con un registro del 16 por ciento.

El cronograma de pago de asistencia al desempleado comenzará el 24 de noviembre y se abonarán 2 cuotas juntas, el pago del bono al sector privado se realizará el 6 de diciembre y también se abonarán 2 cuotas juntas. La operatoria de los microcréditos se retomará este martes 23 de noviembre.