Inflación: cada vez más difícil tomar mates en San Luis

Si bien en San Luis oficialmente la yerba no ha sufrido incrementos recientes, en lo que va de este 2022 acumula aumentos de entre el 30 y el 40%. Varios comerciantes comentaron que la última actualización fue hace un mes, cuando trepó entre el 8 y el 10%.

Para quienes toman mate dulce, también se complica la cosa ya que, a este escenario, se suma el valor del azúcar, que aumentó en la última semana un 15% y para mediados de 2022 ya había subido el 20%.

“La yerba no se ha visto afectada. Sí nos avisaron que podría haber un aumento importante, pero no por ahora. Con el azúcar pasa totalmente lo contrario, aumentó y los proveedores dicen que no hay stock. En los almacenes por el momento hay mercadería”, indicó el directivo de la Confederación General Almacenera, Ángel Soria.

mate (imagen ilustrativa)

Los incendios que se dieron desde febrero de este año en el norte del país y la Mesopotamia motivaron una fluctuación de valores y la especulación. Los medios nacionales advirtieron en su momento que el fenómeno iba a impactar en la economía y finalmente así sucedió:

Por el fuego, las cosechas cayeron el 50% y, para mayo, el monto de la venta mayorista trepó un 28%. Esto, por supuesto, repercutió en la provincia.

Azúcar (imagen ilustrativa).

“Subió la yerba. En lo que va del año, al menos el 30 y el 40%. Incluso en algunas marcas se vio un porcentaje mayor. Con el azúcar pasa algo similar: es una locura, aumenta todas las semanas. Yo trato de mantener precios razonables”, expresó Rosa Reta, propietaria de una despensa de la Av. Justo Daract de la ciudad de San Luis al Diario de La República.

Varios comerciantes coinciden en que el desorden monetario impactó en las ventas. Los clientes consumen menos, buscan precios y reducen las cantidades, ya que, si antes compraban 1 kilo, ahora llevan la mitad.

Yerba mate.

Algunos precios de la yerba mate en San Luis

Los precios varían según los comercios, pero, en promedio, el kilo de yerba Taragüí está cercano a los $1.000.

Los 500 gramos de la yerba Chamigo, de las más económicas, se encuentran en un estimado de $350. Rosamonte de medio kilo se ubica en $429 y la misma cantidad de CBSÉ, $499.