En una nueva emisión de MasterChef, el puntano una vez más dio que hablar. Rodrigo Salcedo fue advertido por Wanda Nara tras una indebida acción que hizo durante una prueba.

Rodrigo Salcedo fue advertido por Wanda Nara tras su actitud en Masterchef: “eso no se puede hacer” Foto: Masterchef

Mientras los participantes buscaban mercadería a toda velocidad en el mercado de Masterchef, donde algunos productos estaban cancelados y no podían ser utilizados para sus platos, el puntano hizo de las suyas. Ante su actitud, recibió un duro reto por parte de Wanda quien le dijo que “eso no se puede hacer”.

Cuál fue la advertencia que recibió Rodrigo Salcedo en MasterChef

Resulta que durante la emisión del programa del miércoles 28 de junio, el puntano por adopción recibió una advertencia por parte de la conductora del programa. Todos los participantes estaban seleccionando los productos que usarían en su plato y de repente Rodrigo salió corriendo a su cocina.

Ante su acción, Wanda le preguntó donde estaba y qué estaba haciendo, ya que los participantes no pueden salir del mercado y volver antes de que se termine el tiempo. Resulta que Salcedo llevó su canasto lleno de mercadería hasta su cocina, lo vació y volvió por más cosas.

Tras la grave actitud del puntano, la conductora le dió una dura advertencia. “Esto no se puede hacer, por esta vez te lo perdonamos, pero que no se vuelva a repetir”, le dijo Wanda a Rodrigo, a lo que él expresó que no sabía que eso no se podía realizar.