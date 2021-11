El Gobierno de San Luis anunció este miércoles la creación de un nuevo sitio oficial donde se podrán realizar consultas acerca de una de las medidas pertenecientes al plan de “Reactivación económica” del gobernador, “Asistencia al desempleado”.

Eloy Horcajo, ministro de Hacienda Pública, informó que en el sitio https://www.sanluis.gov.ar/reactivacioneconomica/ se creó una pestaña llamada “Asistencia al Desempleado”.

Eloy Horcajo

Allí, los postulantes podrán saber si están en condiciones de acceder al beneficio y demás datos. “Mediante está herramienta se van despejar las dudas que tengan los beneficiarios”, expresó Horcajo.

Este miércoles se inicia el pago del mencionado subsidio en las sedes del Banco Supervielle. El operativo se desarrollará hasta el 22 de diciembre con un cronograma dispuesto por terminación del DNI y letra inicial del apellido. Se abonarán 2 cuotas juntas del beneficio.

En las oficinas de San Luis y Villa Mercedes, será de 14 a 17, mientras que en el Interior provincial será en el horario habitual de atención.

Dudas sobre la página

En el caso que, al consultar el sistema, la página responda “Observado”, significa que el beneficio no se pudo materializar porque no cumplió alguno de los requisitos o no terminó de adjuntar toda la documentación.

En este último ejemplo, el interesado puede generar un “Incidente” y el Gobierno provincial se pondrá en contacto para solucionar el inconveniente.