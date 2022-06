El último informe del Indec arrojó que San Luis tiene una pobreza del 47,8%, lo que la convierte en la tercera región más pobre del país. Al respecto, el gobernador Alberto Rodríguez Saá hizo una serie de declaraciones sobre las mediciones realizadas por el organismo nacional.

En su discurso de este jueves por la tarde, en el que anunció incrementos salariales para la administración pública, expresó:

“A nosotros nos miden el salario y nos ponen en las mismas condiciones que un ciudadano de la ciudad de Buenos Aires. El pueblo de la ciudad de Buenos Aires, o el conurbano, no tiene la bendición que hemos tenido de nuestros planes de vivienda, donde muchísimas familias tienen su vivienda propia”, comenzó relatando el gobernador.

Alberto Rodríguez Saá Foto: Grangetto

“Hay muchos que no la tienen, pero no es lo mismo el porcentaje de personas que tienen viviendas en San Luis que los porcentajes de personas que no tienen viviendas en otro lado. Nuestro déficit habitacional es muchísimo más bajo que en cualquier lugar del país”, añadió el mandatario.

A su vez, opinó que el Indec “hace una cosa genérica y solo mide el salario”.

Por esto, el Gobernador mencionó que no es lo mismo tener un sueldo de 70 mil pesos y pagar alquiler, a no tener que hacerlo.

El Gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá. Foto: ANSL

“Lo mismo ocurre con la educación. El 90% del pueblo de San Luis asiste a la educación pública gratuita. No es el caso de la ciudad de Buenos Aires, donde el 65% recibe educación privada. Lo mismo pasa con la salud. En San Luis, aproximadamente, 65% cubre el Estado y 35% lo privado en la atención”, expresó Rodríguez Saá.

Luego retomó el tema de la pobreza y explicó que “todo esto indicaría que tenemos el problema de la pobreza. No lo rehuimos, pero no es de la gravedad o de la forma como nos están planteando (el Indec)”, afirmó el gobernador.

San Luis es la provincia argentina en la que más creció la pobreza.

¿Qué dijo sobre la crisis de empleo que vive San Luis?

Del “boca a boca” se conoce que en la provincia cuesta conseguir empleo. Indec publicó esta tarde el informe del mercado de trabajo correspondiente al primer trimestre del 2022, en el que arrojó que San Luis tiene una desocupación del 3,4%.

Del estudio oficial se desprende que hubo aumento de problemas de empleo (desocupados y subocupados) en el que, de 9 mil personas (9%) registradas en el cuarto trimestre de 2021, pasaron a ser 13 mil (11,1%) este 2022.

Sin embargo, hay que mencionar que el organismo nacional detiene su estudio en el Gran San Luis, es decir, el aglomerado que reúne a la ciudad capital, Juana Koslay y La Punta. A partir de allí traza una proyección.

Al respecto, Rodríguez Saá pasó por alto el tema y aludió que la provincia tiene “pleno empleo”.