El gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, opinó sobre el cambio de titularidad en el Ministerio de Economía de la Nación. En una entrevista, calificó a la nueva ministra, Silvina Batakis, como “una persona muy talentosa”.

Además, el mandatario criticó que “las decisiones importantes se consultan entre dos o tres personas” a nivel nacional y que le gustaría poder aportar en las mismas.

“En el Gobierno (nacional) se consultan entre dos o tres personas. Los demás no participamos, no nos escuchan, no sabemos de qué se trata. Este es un tema importante. No nos gusta, a muchos, el pensamiento único, ni ser aplaudidores. Me encantaría aportar, participar, dialogar, que nos escuchen un poquito”, expresó Rodríguez Saá a La Gaceta Digital.

Silvina Batakis, la nueva ministra de Economía del país.

Luego de un acto que se llevó a cabo en el Salón de la Puntanidad, el gobernador opinó: “La ministra Batakis es una maravillosa persona. Me comuniqué telefónicamente, le deseé la mejor de las suertes y es una persona muy talentosa. Ponemos muchas fichas, va a ser una buena gestión”.

Las medidas que “El Alberto” piensa que se deberían adoptar ante la crisis

“El déficit fiscal, la inflación, la pobreza, el crecimiento del país, la producción. Son temas todos de economía. El salario real que tiene que aumentar.

Que Buenos Aires crea que el ministro de Economía es el ministro del dólar, es un terrible error. El ministro de Economía es el ministro de la producción, del trabajo, del endeudamiento externo, tema que hay que volver a tomar”, comentó.

Fuente y entrevista: La Gaceta Digital