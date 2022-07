A seis días de la masiva marcha docente que se llevó a cabo en la ciudad de San Luis, desde el Frente Gremial advirtieron que, si el Gobierno provincial no da respuestas a los reclamos luego de las vacaciones de invierno, se profundizará la protesta.

“Nosotros ya hicimos lo nuestro, le dijimos al Gobierno qué era lo que queríamos. Si el Gobierno después del receso escolar no ofrece respuestas, vamos a avanzar en la lucha. Lo más probable es que si no hay respuestas se avance con la lucha y no sabemos cómo puede terminar”, expresó el secretario general de la Asociación Sanluiseña de Docentes Estatales (Asde), Daniel Gozainy, al medio local La Gaceta Digital.

Gozainy detalló que, tras la masiva manifestación del martes pasado, ningún funcionario del Gobierno se puso en contacto con algún gremio.

Movilización docente en San Luis Foto: La Gaceta Digital

“Creemos que es el Gobierno quien tiene las respuestas a todos los reclamos que hicimos… Muchos de los reclamos son históricos, por ejemplo, la desaparición de los ítems no remunerativos”, explicó el gremialista.

“Es un reclamo de los más importantes, teniendo en cuenta que la gente que ingresa al sistema está por debajo de la línea de pobreza y aquellos que se están jubilando caen por debajo de la línea de pobreza”, añadió al respecto.

Docentes de San Luis reclaman al Gobierno de Alberto Rodríguez Saá. Foto: Grangetto

Cabe mencionar que, días antes de la protesta, el Gobernador Alberto Rodríguez Saá hizo el anuncio de un incremento salarial del 14% en julio llevando la suba salarial hacia fin de año al 60%.

Gozainy realizó un análisis al respecto tras el cambio de ministro de Economía a nivel nacional y de la disparada del dólar. “Creemos que (con lo que pasó) el 14% que anunció el Gobernador ya quedó como algo del pasado. Hay que estar atentos a cómo se va a dar el índice de vida para poder acompañar a los trabajadores, que no queden por debajo de la inflación”, expresó.

