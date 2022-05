Este viernes, Silvia, la mamá de David, el niño de 13 años que debió ser intervenido tras sufrir un “hundimiento” en su pecho, dio una noticia que generó alivio en todos aquellos que decidieron ayudarla. Su hijo fue operado con éxito y, tras ser dado de alta, ya se encuentra en San Luis.

Tras sortear una seria dificultad durante su cirugía, David pudo recomponerse y hoy está a horas de volver a su casa en San Francisco del Monte de Oro para reunirse con el resto de su familia y sus amigos.

Su mamá, Silvia, habló con Vía San Luis y contó cómo fue todo el proceso, desde que operaron hasta su hijo hasta que finalmente le dieron el alta y pudieron retornar a la provincia.

La operación de Juan David Romero

“Cuando me dijeron que lo iban a operar fue una felicidad enorme. No te niego que tuve preocupación, miedo, de todo un poco. Pero el día que él entró al quirófano fue una alegría enorme. Para él también, porque quería que esto pase rápido”, comenzó relatando Silvia.

La intervención se dio con éxito. Sin embargo, durante la operación hubo un momento que generó mucho miedo y tensión: David sufrió complicaciones.

Las complicaciones durante la operación de David

El drama que le tocó vivir a David tuvo que ver con su alergia a la morfina, una droga muy utilizada para procedimientos que generan mucho dolor en cualquier paciente.

“En su momento, cuando le dieron morfina, le aplicaron ‘bastante’ y eso le causó una reacción”, explicó Silvia. Eso le provocó una baja repentina en la saturación cardíaca y sembró el temor tanto en ella como en los médicos.

Al ver que esta reacción era alérgica, tuvieron que recurrir a otro sedante. Por ello, los médicos tuvieron que colocarle dos catéteres en la espalda con una dosis mínima de anestesia para poder evitarle a David fuertes dolores en su espalda y pecho.

Esto pasó el día jueves. “A él lo tuvieron que sedar y recién volvió a despertarse ya siendo el día viernes alrededor de la 1 de la mañana”, contó la mujer.

“Gracias a Dios, se pudo recuperar rápido. En tres o cuatro días él ya quería levantarse, así que con los médicos lo ayudamos a sentarse en la cama… Los médicos estuvieron excelentes. A cada rato lo iban a controlar”, expresó.

Cómo se encuentra David actualmente

El niño de 13 años se encuentra con dolores y dificultades para moverse, mas son secuelas obvias de un post operatorio muy invasivo como lo fue esta intervención en que se colocaron planchuelas de titanio en su pecho para corregir el “hundimiento” que padecía.

Lo importante es que ahora David “se siente bien, contento porque ya vamos a poder volver a nuestra casa y reencontrarse con sus hermanos”, dijo Silvia.

“Hoy temprano se reencontró con su hermanito más chiquitito, el bebé de 4 añitos y para él fue una felicidad enorme. Más allá que no pudo abrazarlo por el dolor que siente, él está feliz de que volvemos a casa”, agregó su mamá, contenta.

El niño se encuentra con tratamientos para los dolores y tendrá que hacer reposo absoluto por esta semana y la que sigue. “Después va a ir viendo si se puede ir integrando a la escuela de a poco. Hacer deportes y eso, no va a poder hasta dentro de dos meses, por lo menos”, continuó contando.

A fines de julio David deberá volver a Buenos Aires para un control, pero la felicidad no se la saca nadie. Y así lo demostró su mamá, quien se deshizo en agradecimientos para todas y todos aquellos que ayudaron a su familia.

Los agradecimientos de Silvia

“Quiero agradecer al Gobierno de San Luis. Gracias a Dios, después de tanto andar y golpear puertas, me llegaron los ‘titanios’ que necesitaba mi hijo, que era mucha plata. Soy una trabajadora del Plan, como ya lo he dicho, y no tenía los recursos para costear la operación de mi hijo.

Quería agradecer también a la gente de Desarrollo Social y a la ministra de Salud que me ayudaron mucho con la estadía y el pasaje a Buenos Aires, también.

Sobre todo, quería agradecer a la gente que me ha estado escribiendo, preguntando con mi hijo, colaborando con él… A mi familia y a todos, estoy agradecida de corazón.

Siempre me gustó ayudar a los demás y hoy me tocó que me ayudaran a mí. Uno por ahí piensa que nunca se va a encontrar en una situación así, pero me tocó.

Más allá de todo, soy mamá y por mis hijos si tengo que ir al fin del mundo lo haré. No tengo palabras para agradecer a la gente por todo y a los médicos de Buenos Aires, enfermeras y todos los trabajadores que estuvieron siempre pendientes de mi hijo”, dijo sumamente agradecida y aliviada, Silvia.

“No me salen más palabras de agradecimiento. Simplemente estoy feliz de poder volver a ver a mis hijos y con fuerzas para seguir luchando y seguirle dando para adelante”, cerró con felicidad la mamá.