David cumplió hace un mes sus 13 años y, pocos días después, comenzó con fuertes dolores en el pecho y dificultad para respirar. Así comenzó la odisea de su mamá y toda su familia para intentar buscar una solución a una situación que fue más grave de lo esperada.

Hace semanas que David sufre una afección que provocó el hundimiento de su pecho. Su mamá Silvia, tras divulgar la situación de su hijo por varios medios de San Luis, logró que desde el Gobierno provincial le prometieran que la iban a ayudar. Pero todavía sigue esperando esa mano y el reloj corre.

La odisea de Silvia con su hijo

“El miércoles 16 viajamos a Buenos Aires con mi hijo, tenía turno el jueves 17 allá”, comenzó contando Silvia en entrevista a Vía San Luis.

“Cuando llegamos allá, lo evaluaron y lo vio el cirujano. Me dijo que mi hijo estaba para entrar a cirugía, pero como desde San Luis habíamos ido con muy pocos estudios, necesitaban hacerle más.

Yo le comenté al cirujano que me habían dicho que David iba a necesitar una prótesis de titanio y él me dijo que sí, efectivamente. Pero al final me terminó comunicando que iba a necesitar 6 prótesis de titanio por la gravedad de la afección, por tener el pecho tan hundido”, añadió la mujer.

Silvia y David, el niño de San Francisco del Monte de Oro, San Luis, que necesita la intervención quirúrgica. Foto: Gentileza

Tras una charla con el doctor, Silvia se enteró que el precio de estas 6 piezas de titanio era de 600 mil pesos, lo cual agravaba su situación, ya que días atrás habían organizados rifas y peñas para juntar dinero, pero por una suma mucho menor.

Sin embargo, en ese momento, el cirujano le dijo que no se preocupara, que el Gobierno se iba a hacer cargo de pagar esa suma. “‘Es el deber del gobierno ayudarnos’, me dijo el doctor”, comentó Silvia.

Tras la revisión de David en Buenos Aires, Silvia volvió a San Luis con una orden de operación para su hijo el 17 de abril. “Me presenté en Ayuda Social. Ese día me atendió la ministra de Salud en Terrazas del Portezuelo y me explicó la situación”, contó.

David, el niño de San Francisco del Monte de Oro, San Luis, que necesita la intervención quirúrgica. Foto: Gentileza

“En esa reunión me explicó que realmente nadie me había sabido informar cómo era todo esto de las prótesis de titanio. ‘Después de ver los estudios y enterarnos de que tu hijo necesita, no una, sino 6 prótesis de titanio, desde Ayuda Social y junto con el señor gobernador decidimos que te vamos a ayudar con los gastos del hospital’, me dijo”, añadió.

A Silvia le comunicaron, tras esa charla, que debía hacer una serie de papeleos para realizar “una serie de expedientes”. La ministra le explicó que debía rellenar dos expedientes, uno para las prótesis y otra para solventar los pasajes hacia Buenos Aires.

Tras esto, la funcionaria le comunicó que estos papeles podrían llegar a demorar unos días, pero le aseguraron que como era una operación de urgencia, iban a “tratar de resolver todo lo más pronto posible”.

Espera. Imagen ilustrativa. Foto: Web

Demoras y desesperación

Al salir de Terrazas del Portezuelo, Silvia se dirigió al Hospital San Luis, donde fue atendida por una asistente social. La mujer entregó todos los papeles y desde el nosocomio le informaron que ese mismo día iban a estar enviando los expedientes a las autoridades.

A Silvia le dijeron que, en una semana, la compra de las prótesis de titanio iba a estar resuelta y que solo aguardara a que la llamen para buscar los pasajes para Buenos Aires, directo a la cirugía.

Pero ya pasó esa semana y Silvia no ha recibido aviso alguno. Si bien los plazos no se han demorado mucho más de lo previsto, la mamá de David se encuentra desesperada ya que, cada hora que pasa, es una hora más que ella debe ver a su hijo sufriendo.

“Encima cuando fuimos a Buenos Aires notaron una complicación. Un hueso del tórax está sacando la clavícula hacia afuera. Es decir, de demorarse más la operación, David corre el riesgo de quebrársele la clavícula”, describió Silvia.

David, el niño de San Francisco del Monte de Oro, San Luis, que necesita la intervención quirúrgica. Foto: Gentileza

“Él ya no puede ni ir a la escuela directamente porque el peso de la mochila le podría afectar eso. Así que está en casa, en reposo. No puede hacer nada”, agregó angustiada.

También contó que “hay noches en que se despierta diciendo que le duele el pecho, así que es una situación que es desesperante para mí como madre por verlo así y para él también, porque es un niño, porque quiere disfrutar, quiere jugar e ir a la escuela. Se está perdiendo muchas cosas por esto y por estar esperando una ayuda que no sé por qué demora tanto tiempo”.

Por suerte, Silvia sigue teniendo la ayuda y el apoyo de mucha gente. Pero el auxilio del gobierno, por el que espera, es primordial.

“Yo voy a esperar hasta el miércoles o jueves y, sino, me voy a acercar a Terrazas a ver qué está pasando. Si no tengo una respuesta que quiera escuchar, estoy dispuesta ir a otros lugares donde se oiga mi grito como mamá para que se realice esta operación lo antes posible”.