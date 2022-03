Claudio Algañaraz es un vecino oriundo de Cortaderas, San Luis. Él estuvo internado con neumonía bilateral a causa del Covid-19 y el tratamiento que estaba recibiendo le era ineficiente. Ya sin esperanzas, se le apareció el Cura Brochero en su habitación y salvó su vida.

Según sus declaraciones, no tenía muchas posibilidades de recuperarse en ese entonces. Sin embargo, sorpresivamente, el milagro del Santo lo curó.

La historia del milagro

Todo ocurrió el martes 20 de julio del año pasado. Esa tarde Argañaraz estaba devastado por el dolor de espalda y la tos. Estaba intubado, ya que no podía respirar por su cuenta. Fue en ese momento que, en la habitación del Hospital de Concarán donde se encontraba internado, ocurrió el milagro.

Claudio, el vecino de Cortaderas, San Luis, que relató e milagro Foto: Mañana Brocheriana

Poco a poco comenzó a oscurecer y, según contó, de golpe apareció el milagroso Cura Brochero. “Bajó de su mula, me respiró cerca de mi cara, se arrodilló sobre el costado de mi cama y me puso las dos manos sobre el pecho”, relató al medio Mañana Brocheriana.

“En ese momento mi dolor de espalda comenzó a ceder. Lo vi así, tal cual, con su rostro cansado y medio enojón, con una campera azul de abrigo con el cuello alto. Luego de unos segundos hizo unos pasos, se escuchó ruido que se subía al malacara y se retiró”, añadió.

Tras la celestial aparición, la habitación comenzó a iluminarse nuevamente. “Sin habérselo pedido, él se hizo presente y comenzó mi alivio”, dijo Claudio.

El hombre estuvo internado hasta el día 24 de julio, cuando le dieron el alta. “Con la Virgen de la Medalla Milagrosa apretada en mi mano salí caminando del hospital y desde ese día la llevo conmigo. Fui a Brochero una semana después de salir porque necesitaba que me terminara de curar, tenía algunas secuelas”, explicó Algañaraz.

“El médico me mandó a hacer controles con rayos X de mis pulmones. No hay rastro de que tuve neumonía y en el historial del hospital dice que ingresé con neumonía severa bilateral. Ellos mismos vieron mi historia clínica y dicen que no puede ser que tenga mis pulmones limpios”, concluyó.

Fuente: Mañana Brocheriana.