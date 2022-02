Los incendios en Corrientes consumieron casi 800 mil hectáreas, es decir un 9% del territorio. En medio de la angustia, la preocupación y el fuego que se extiende a pasos agigantados, un destello de esperanza se produjo cuando en medio de las llamas sobrevivió un santuario del Gauchito Gil.

El hecho ocurrió en el Paraje Galarza, a unos 120 kilómetros de la localidad correntina de Santo Tomé. El incendio consumió todo a su paso, pero cuando los bomberos lograron apagarlo, los vecinos no podían creer lo que veían. Todo a su alrededor estaba quemado salvo las banderas rojas, estatuas, ofrendas y un taburete del Gauchito Gil.

Se quemó un paraje en Corrientes y solo sobrevivió un santuario del Gauchito Gil. Foto: Infinita Goya

Las imágenes no tardaron en viralizarse en las redes sociales. Para muchos fue un milagro, para otros una casualidad. De lo que si hay certezas es que las lluvias no llegan y el fuego en Corrientes no cesa.