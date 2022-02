El Ministerio de Educación de San Luis, mediante la Resolución N°36-ME-2022, elaboró una serie de “medidas recomendadas para el manejo y control de Covid-19 en los establecimientos educativos de la provincia”.

Todas las escuelas, sin importar su modalidad y tipo de gestión, deberán aplicar estos protocolos para asegurar las clases presenciales de forma segura, plena y continua.

Cada uno de los puntos del protocolo contra el Covid-19 en las aulas

Ya se han dado a conocer muchas de las medidas contra el coronavirus, tanto dentro como fuera de las aulas.

Una de las novedades de este protocolo será para los contactos estrechos asintomáticos: únicamente se aislarán por 10 días, pudiendo ser 7 con hisopado negativo al séptimo día, aquellos sin vacunación o con esquema incompleto.

Clases presenciales.

Además, ante la sospecha o confirmación de casos positivos o de un brote, no necesariamente se cerrará el aula o se interrumpirá la presencialidad. Los ministerios de Salud y Educación serán quienes tomen las medidas necesarias en esos casos.

El Artículo N°4 también determina que los directivos deberán notificar a la cartera educativa únicamente cuando haya 3 o más casos positivos en una misma aula, en 7 días o antes.

No se exigirá el Pase Sanitario, aunque sí se recomienda la vacunación en toda la población.

El personal docente, no docente y estudiantes del nivel primario y secundario, deberán utilizar el barbijo en los espacios cerrados y durante toda la jornada escolar. No obstante, este no será obligatorio en el caso de alumnos de nivel inicial.

La ventilación deberá ser constante y cruzada.

Se recomienda el lavado frecuente y correcto de manos, sumado a la desinfección de las instalaciones, como también de los útiles, materiales y maquinarias de uso común.

En los momentos que no se puede utilizar el barbijo, por ejemplo, durante las clases de educación física, se recomienda aplicar un distanciamiento de un metro y medio entre cada estudiante.

PROTOCOLO COMPLETO (Documento oficial)