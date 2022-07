En la localidad de Nogolí de la provincia de San Luis se encuentra afrontando la vida con total vitalidad “Don Gaucho”. El abuelo de 73 años vive solo en el “puesto de los seis hermanos”, acompañado de sus animales, sin luz y sin gas.

Francisco Guzmán, es el nombre de este abuelo que bromea con preferir más a los animales que a la gente y que dice tener 20 años cuando preguntan por su edad.

"Don Gaucho", el abuelo de Nogolí que vive entre animales. Foto: Amanecer Informados

“Esta es mi vida, la de todos los días, de lunes a lunes”, expresó el hombre con total vitalidad mientras mostraba su corral con chivitos, “petisos” y caballos a un medio local, Amanecer Informados.

A sus 73 años, es padre de 9 hijos y vive solo. Sin embargo, a menudo recibe la compañía de su hija Karina, que lo cuida y le ceba unos mates para acompañarlo. El abuelo se acuesta todos los días a las 22.30 o 23 horas y madruga a las 6 de la mañana.

Animales en los corrales de "Don Gaucho" Foto: Amanecer Informados

En la zona donde vive no llega la energía eléctrica ni el gas natural. Por ello, el hombre contó que, por un lado, cuenta con una pantalla solar para su iluminación. Pero “Cuando está nublado o hace frío no tengo luz”, explicó.

Para calefaccionarse en estas épocas invernales, “Don Gaucho” tiene un mechero a kerosene: “Agarro una botellita y le pongo una mecha de grasa. Con eso me he criado yo”, relató.

"Don Gaucho", el abuelo de Nogolí que vive entre animales. Foto: Amanecer Informados

"Petisos" en los corrales de Guzmán. Foto: Amanecer Informados

Su modo de subsistir consiste en el cobro de su jubilación y en la ocasional venta de alguno de los chivitos que cría. “Se vende por kilo el chivo, a $1.400. Solo tengo la jubilación, los chiveros que venían antes ya no vienen, ahora me compran particular”, contó el hombre.

Así, con una vida sencilla y acompañado por sus animales y por su gente, vive Francisco: “Así soy feliz, gracias a Dios”, concluyó “Don Gaucho”.

Fuente: Amanecer Informados