Este 6 de junio se conmemora el Día Mundial de la Persona Trasplantada, fecha que es promovida por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Nacional de Trasplantes. En este día, Julio Suárez,un hombre de 57 años oriundo de San Luis cuenta su historia tras su trasplante de hígado.

Julio fue intervenido con éxito un 6 de noviembre de 2019, cuando fue trasplantado en el Sanatorio Allende de la provincia de Córdoba. Está casado con Carmen y es padre de Matías, Macarena y Santiago. Además, es abuelo de Mía Pilar, de 8 años.

Él trabaja en una compañía pañalera, en el sector de Calidad y, por el momento, realiza su labor de manera remota por ser un paciente de alto riesgo.

Julio Suárez Foto: ANSL

La historia del trasplante de Julio

Hace unos años, en un control de rutina tras una cirugía de vesícula, médicos habían detectado que su hígado no estaba funcionando correctamente. Por ello, le aconsejaron su derivación a un centro de mayor complejidad.

De esta manera, fue derivado a Córdoba. Una vez allí, tras realizarse diversos estudios, los profesionales le comunicaron que tenía hemocromatosis, una afección causada por exceso de hierro.

Donación de órganos Foto: ANSL

“Mi hígado estaba dañado y la única posibilidad de vida era con un trasplante hepático. En ese momento mi pregunta fue ¿Por qué a mí?”, contó el hombre.

“Mi médico me contestó algo que nunca olvidaré: ‘podría tocarle a cualquiera, no pierda el tiempo en pensar el porqué, el tiempo es muy valioso y más en estos casos’. Así, inmediatamente me propuse llegar de la mejor manera al trasplante”, añadió Julio.

Al tener que atravesar por un complicado proceso, Julio buscó ayuda psicológica para que la espera fuera más llevadera. “Me acompañaron mis familiares, amigos y fundamentalmente el Cucai San Luis”, detalló.

Suárez ingresó a la lista de espera el 8 de agosto de 2018 y para el 6 de noviembre de 2019 fue trasplantado.

Donación de órganos (imagen ilustrativa). Foto: Ben Schonewille

La anécdota llamativa del día del trasplante

“Ese día estaba en Córdoba y mi señora había tenido que viajar. Estaba solo y a las 2 de la madrugada suena el celular. Eran los médicos que me pedían acudir para estudios de último momento”, comenzó relatando el hombre.

“Tomé mi mochila y me fui. En el ingreso había un operativo, me estaban esperando para el trasplante. A las 14 ingresé al quirófano y a las 16 empezó la cirugía. Para las 22 ya estaba en Terapia, trasplantado con éxito”.