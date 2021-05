Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) realizó estudios que demostraron que se están aplicando mal las higienizaciones en el transporte urbano e interurbano.

//Mirá también: Transpuntano: aislaron a 50 empleados por un caso de Covid-19

Iván Piñeyro, secretario general de la UTA dijo en declaraciones a La Gaceta Digital que “El gremio llegó a esta conclusión luego de un estudio que contrató para verificar cómo se están realizando, ya que desde hace tiempo que vienen solicitando a las autoridades correspondientes que se realicen las desinfecciones correctas en las unidades de colectivo, ya sea urbano o interurbano de toda la provincia”.

El dirigente resaltó que “Ante la falta de interés por esta higienización, la entidad sindical contrató un servicio de laboratorio privado para que verificara que los productos con los que se está desinfectando las unidades servían. Este laboratorio nos ha dado los resultados y los resultados no son buenos. No desinfectan, no higienizan o no se aplica correctamente el producto o la mano de obra”.

Piñeyra adelantó que la próxima semana el gremio consultará a un especialista para poder analizar con mayor detalle el resultado del laboratorio y manifestó que “El estudio se realizó tanto en unidades de Transpuntano como en el servicio interurbano. No es un foco infeccioso la unidad de transporte, pero sí se están aplicando mal las higienizaciones sobre las unidades”, señaló.

//Mirá también: Un militar falleció en la puerta de un hospital de Villa Mercedes por coronavirus

Finalmente destacó que “los protocolos en la Provincia están bien hechos, pero lo que no se está aplicando son los inspectores” que controlen su correcta implementación.

Contagios en Transpuntano

Hace unos días se tuvo conocimiento de un aislamiento masivo en la empresa de transporte de la Ciudad de San Luis, Piñeyro comentó que hay 15 trabajadores con Covid, “pero no se detecta con precisión donde se produjo el contagio”. También contó que, luego del caso del trabajador administrativo que fue a trabajar con Covid, se contrató un laboratorio privado para hacer los PCR, el cual no detectó “un contagio masivo en la empresa”. Fuente La Gaceta Digital