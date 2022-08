La puntana Cecilia Mirabile arraso en La Voz Argentina y comentó un gran sueño de chica

Cecilia Mirabile es la puntana que brilló en el escenario de La Voz Argentina, amada por el público y muy activa en redes sociales anunció que este martes era su gran presentación.

La cantante pertenece al team Mau y Ricky Montaner y presentó durante esta gran gala una canción de Katy Perry “I kissed a girl” que complementó con un outfit a rojo fuego.

Durante el ensayo admitió que es muy dura consigo misma pero el dúo Montaner le dio apoyo para que saliera al escenario y lo diera todo. Sobre todo, le recordaron que no hiciera caras raras y se la creyera más.

La joven de 25 años brindó un show con pasos de baile y una sensualidad única, que acompañaba al reportorio que hizo popular a la cantante Katy Perry.

La sensibilidad a flor de piel

Beba Mirabile como es apodada por sus seres e incluso los integrantes del jurado iluminó el escenario del reality y mostró su lado más sensible.

Al terminar de cantar el público aclamó su nombre y Beba no pudo contener su llanto tras recordar su gran sueño de niña.

Cecilia Mirabile grabando su primer CD de covers. Foto: Gentileza

“Esta sensación me hace acordar cuando tenía 7 le robaba los tacos a mi mamá, le robaba todos los pañuelos a mi abuela y me ponía a cantar, y me iba a dormir con la ilusión que iba a pisar muchísimos escenarios”, confesó la puntana.

La cantante agradeció a su familia, a su coach y en especial al jurado. Su hambre por superación propia profesional y la admiración por los integrantes del jurado hizo que pudiera expresar su sueño de vivir de la música.

Anteriormente la puntana había brillado con Bichota y en esta oportunidad se llevó los elogios de la coach Soledad Pastoruti y de Lali Espósito.

“Ella tiene un carismo que supera todo, ella traspasa la pantalla”, dijo la Sole Pastorutti durante la devolución.

Cecilia Mirabile cantando Bichota. Foto: Telefe

“Vos vas a vivir de esto no tengo ninguna duda, y siempre que te subas al escenario siempre vas a ser esa nena de 7 que juega a ser una rock star”, le agregó Lali al compararse con ella a esa misma edad.

Finalmente, quedó en la nueva etapa del programa con el 10,5% de los votos de la gente y pasará a cantar en el show del 10 de septiembre.