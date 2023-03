Gabriela, la electricista mercedina que rompe con todos los prejuicios

El rol del hombre o la mujer en el mercado laboral, lamentablemente, están muy marcados con respecto a ciertas tareas o profesiones. Sin embargo, Gabriela Agüero viene a romper un poco con estos prejuicios: hace más de 4 años se dedica a ser electricista en Villa Mercedes.

Con su trabajo, Gabriela rompe ese molde sinsentido que el posee el común de la gente cuando acepta que su tarea solamente es realizada por hombres.

Son incontables los casos en que las mujeres realizan trabajos que en el imaginario social están asociados a tareas masculinas. Por ello, Gabriela cuenta que muchas veces más de uno se sorprende cuando llega LA electricista a su hogar.

El trabajo de Gabriela como electricista y los prejuicios que debió superar

Gabriela siempre tuvo como objetivo estudiar algo que le gustara para desarrollar una carrera laboral, aunque lo cierto es que, tras intentar con varias opciones, claudicaba al no sentirse cómoda.

“En 2017 consulté la oferta académica de la Universidad Provincial de Oficios (UPrO). Buscaba una salida laboral a corto plazo y lo que más me interesó fue la tecnicatura de electricista. Decidí probar y de a poco comencé descubrir que quería dedicarme a esa actividad.

Fui la única mujer de mi promoción, pero me sentí muy a gusto con mis compañeros y profesores. Entré sin saber nada, apenas cambiaba un foco, pero así fue que, en 2019, me recibí”, relató Gabriela.

Gabriela Agüero, electricista. Foto: Picasa

Comenzar a trabajar en lo que se había formado no le fue del todo fácil:

“En otros puestos con compañeros varones tuve que ponerme firme para lograr mi lugar. Al querer dedicarme a un oficio más identificado con hombres llegué a dudar, hasta creí que me había equivocado. Pero con la experiencia fui logrando confianza y 4 años después me gano el sustento como técnica electricista, con lo que me siento muy contenta”, exclamó.

Gabriela Agüero, electricista. Foto: ANSL

Además, Gabriela destacó que desde su entorno la acompañaron siempre, “tanto mi familia, que en todo momento me brindó su apoyo, incluso ayudándome a cuidar a mi hijo que hoy tiene 10 años, como mis amistades que me han asegurado, en más de una ocasión, que nunca me vieron tan comprometida con algo”, detalló Agüero.

De todos modos, el mayor reconocimiento por su trabajo proviene de quienes contratan los servicios de la joven electricista, ya que no solo quedan satisfechos con su profesionalismo, sino que además la recomiendan.

“Muchas de esas personas son mujeres, que suelen decirme que se sienten orgullosas de que me animé a estudiar y a dedicarme a la electricidad. Creo que a ellas les hubiera gustado haberse atrevido a esto u otra actividad relacionada con lo masculino, aunque años atrás era una meta mucho más difícil que ahora…

Por eso siempre les digo a otras mujeres y a chicas jóvenes que, si quieren hacer algo considerado como únicamente para hombres, desde mi experiencia y con todo el corazón les aseguro que no es así; que se animen porque no hay barreras, son solo dogmas que han quedado y que de a poco se van a ir”, concluyó.